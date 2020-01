Valverde añora la vieja Supercopa

El Barcelona es uno de los líderes de LaLiga, junto al Real Madrid, y se clasificó para los octavos de final de la Champions League como primero de grupo. Sin embargo, el equipo de Ernesto Valverde ha sumado 40 puntos, la menor cantidad de la última década. “No creo que tengamos muchos altibajos en el juego. Llevamos menos puntos que el año pasado, pero estamos arriba y tenemos todas las opciones para ganar todos los títulos este año”, defendió el preparador azulgrana, que llegó a Arabia Saudí después de quedarse con la última Liga y tras caer en la final de la Copa. El Atlético, su rival este jueves (20.00, Movistar Liga de Campeones) también anda a la búsqueda de su mejor versión. El vigente subcampeón de España marcha tercero a cinco puntos de los líderes. “Llegamos en buen momento”, advirtió Diego Simeone; “con cosas para mejorar. Jugar contra los mejores del mundo te hace más fuerte porque tienes que encender las alarmas desde el inicio para que el equipo crezca”.

ampliar foto Simeone habla con sus jugadores en el entrenamiento del Atlético. Juan Carlos Hidalgo EFE

Simeone no retrasó su comparecencia en Arabia Saudí. El técnico rojiblanco tenía previsto atender a los medios después de Valverde, pero un error en la expedición azulgrana hizo que el argentino hablara antes que su homólogo azulgrana. El autobús que llevaba a Valverde y Sergio Busquets se confundió de lugar. “Hemos conocido un poco más la ciudad. Ha habido un pequeño error. Se pensaba que era en el estadio”, explicó Valverde. No le termina de convencer al técnico el nuevo formato de la Supercopa. “El fútbol en el que estamos metidos es una industria. Se buscan ingresos, que es por lo que realmente estamos aquí. También pasaba en Marruecos. No es lo mismo que jugar en casa, pero aquí estamos”, subrayó el Txingurri, con las bajas de Ter Stegen, Arthur y Dembélé, y que llevó a Arabia a seis jugadores del filial.

Simeone anhela la victoria para subir la moral de su equipo: “Tenemos que adecuarnos a lo que propone la Federación y resolver una semifinal que antes no había. Hay que tener claro el concepto y cosas como viajar que antes no sucedían. Pero intentando ganar, que es lo que importa”, comentó el preparador argentino.

