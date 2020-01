Valverde sobre Ter Stegen: “No estará disponible ante el Espanyol y será difícil que juegue la Supercopa”

Ter Stegen no jugará este sábado ante el Espanyol y su presencia es duda para la Supercopa de España, que se disputará entre el 8 y 12 de enero en Arabia Saudí. “Marc viene con unos problemas en el tendón desde hace un tiempo. No estará disponible ante el Espanyol y será difícil que juegue la Supercopa”, explicó Ernesto Valverde. El portero alemán realiza un tratamiento conservador de la tendinopatía que sufre en la rodilla derecha. “Considerábamos que tenía que parar y no hemos hablado de que se tenga que operar. No soy médico, pero la idea es que las molestias vayan reduciendo sin llegar al extremo de la operación”, añadió el técnico del Barcelona.

Valverde descartó a Ter Stegen, mientras espera por Messi, Luis Suárez y Arturo Vidal. Los futbolistas sudamericanos, que viajaron a sus países durante el parón, se sumaron el miércoles al entrenamiento azulgrana. “Se llevaron un trabajo para hacer en sus vacaciones. Ayer llegaron bien os tres. Veremos cómo se encuentran hoy y a partir de ahí decidiremos para mañana”, aseguró. El Txingurri entiende que los problemas de chileno con el Barcelona - Vidal denunció al club ante la Comisión Mixta de la Liga y la AFE por el presunto impago de unos 2,4 millones. Una deuda que el Barça niega-, no afectarán al rendimiento del jugador. “En la configuración de los contratos puede haber distintas interpretaciones y supongo que se arreglará de manera interna. De Vidal me interesa el cauce deportivo y él se entrena bien. Conociéndolo, nada cambiará”, sostuvo el preparador del Barça antes del duelo ante el Espanyol.

En la víspera del derbi barcelonés, el Barça publicó un tuit en el que recordaba el pasado azulgrana de Abelardo, nuevo entrenador del Espanyol. “Abelardo, el nuevo entrenador del Espanyol con pasado azulgrana. 217 partidos y 17 goles”, rezaba el comunicado del Barcelona en las redes sociales. El club blanquiazul no tardó en contestar: “Valverde, entrenador del FC Barcelona con pasado perico. 87 partidos y 17 goles. Y como entrenador: 99 partidos”. “No es más que una anécdota que yo haya jugado allí y él aquí”, dijo el Txingurri. “Lo afronto con total naturalidad”, se sumó Abelardo; “no podré renegar de mi pasado, pues estoy orgulloso de los 8 años que estuve en el Barça, pero ahora estoy más orgulloso de estar en el banquillo perico. Me he dejado la piel por todos los clubs donde he estado. Y mañana me llevaría una alegría tremenda poder ganar al Barça, que a nadie le quepa duda”.

El Barcelona es el líder de LaLiga y el Espanyol ocupa la última posición en la tabla. “Nos hemos fijado un poco en lo que ha hecho el Espanyol en los últimos partidos, pero también en la trayectoria de Abelardo en el Alavés. Creemos que cambiará cosas. Pero ya sabemos cómo son estos partidos, se achican las distancias y se juegan con el corazón. Ellos están en una situación complicada y comienzan un nuevo impulso en un partido de máxima rivalidad”, analizó Valverde. Abelardo reemplazó a Pablo Machín, tras la derrota del Espanyol ante el Leganés, y comenzó a trabajar en la Ciudad Deportiva Dani Jarque el pasado lunes. “Hemos trabajado el aspecto psicológico y cosas tácticas. El grupo está muy bien y predispuesto a revertir la situación, facilitando mi trabajo. Hemos tenido una semana muy buena de entrenamientos, hablando con los jugadores a nivel individual y grupal para recuperarlos. Ha sido una semana fantástica y estoy convencido que mañana harán un gran partido”, aseguró el técnico asturiano.

Confía Abelardo en revertir la situación del Espanyol, también en vencer al Barcelona. “No es una misión imposible ganar al Barça”. Valverde, por su parte, quiere al conjunto blanquiazul en Primera. “Desde luego que me gustaría que continuará, sin ninguna duda”, concluyó el Txingurri.

