Valverde: “Hay que ser netamente superior al contrario para que nuestro entorno esté contento”

Después de empatar el clásico, donde el Madrid gobernó el encuentro y sometió por momentos al Barcelona sin el tino del gol, el equipo azulgrana afronta el último envite del curso frente al Alavés y en el Camp Nou (16.00 horas). No es un choque baladí porque supone llegar a las navidades como líderes –ahora empatados a puntos con el conjunto de Zidane-, tomarse unas vacaciones con relativa calma. Porque los resultados son buenos pero el fútbol no. Algo con lo que no está del todo de acuerdo el entrenador Ernesto Valverde.

“El Madrid controló más y nosotros generamos más peligro”, se arrancó el técnico azulgrana; “miramos las cosas para preguntarnos por qué pasó eso. La presión alta del Madrid marcó el partido y ellos nos atacaron con juego lateral y acciones de estrategia”. Pero fueron 17 ocasiones de gol de los blancos por nueve del Barcelona, salvado también porque el VAR no actuó de oficio en un claro penalti de Lenglet sobre Varane y otro más discutible de Rakitic al mismo Varane. “Con el VAR no se iba a acabar la polémica”, reflexiono el preparador; “tanta gente hablado, tanta tertulia, tanto pre-partido y post… El que arbitra es el colegiado y el VAR este para ayudarle. A veces le toca quejarse a uno y otras, a otro. El 2020 va a seguir igual”. Queda por ver si el fútbol culer mejora porque en lo que va de temporada no han sido pocos los equipos que le han puesto en apuros y le han negado su forma histórica de jugar. “Siempre hay que ser netamente superior al contrario para que nuestro entorno este contento. A veces lo logramos y otras no. Pero en todo caso está bien tener un alto nivel de exigencia”, ironizó el técnico en un discurso similar al ofrecido tras el clásico: “Lo normal es esto, no que le metamos cinco goles al Madrid y les saquemos 17 puntos”. Y no le falta razón, por más que se discuta la propuesta, la intención y los hechos; por más que desde el club se encarguen de anunciar que “lo importante es ganar”.

“Será una temporada dura como todas, pero este año no tenemos la ventaja lograda en los anteriores. Hemos pinchado todos y estamos más igualados. Aunque estamos en buena posición y en primavera se decidirá todo. Y ahí es donde queremos estar”, prosiguió Valverde, centrado también en cerrar bien el año. “El Alavés es un rival complicado, donde los delanteros Joselu y Lucas Pérez marcan su estilo de juego. No están en una racha buena de resultados, pero los últimos años nos ha costado ganarles. Se defienden bien y salen al contragolpe. Son tres puntos importantes”. Para el encuentro, el preparador no podrá contar con los lesionados Dembélé y Arthur, además de Ansu Fati, que está con molestias en la cadera. Busquets, por el contrario, está mejor de su proceso febril y entrenó con el grupo y con normalidad.

