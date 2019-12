Barcelona - Real Madrid, en directo | Última hora del clásico

EL PAÍS

Buch asegura que no le consta que la manifestación de Tsunami haya sido comunicada a las autoridades. El consejero de Interior, Miquel Buch, ha asegurado este miércoles, en relación a la movilización convocada por Tsunami Democràtic esta tarde en las inmediaciones del Camp Nou, que no ha dado "ninguna instrucción para dejar que se deje incumplir la ley a nadie". En la sesión de control al Govern llevada a cabo esta mañana en el Parlament, Buch ha dicho que no le consta que la manifestación de Tsunami haya sido comunicada, "como pasa lamentablemente con muchas concentraciones".