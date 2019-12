Rusia aniquila a España, que ahora depende de un fallo de Suecia para llegar a las semifinales

España perdió claramente contra Rusia en la última jornada de la segunda fase (26-36) y solo alcanzará las semifinales del Mundial si Suecia no gana a Montenegro (12.30). La selección no pudo decir ni pío ante una rival, entrenada por el canario Ambros Martín, que le superó en todos los apartados. Las malas sensaciones que dejó el agónico duelo contra Japón se confirmaron este miércoles. Un equipo desbordado e impotente no le hizo ni cosquillas al coloso que tuvo enfrente. Los goles Frolova (nueve sin fallo) y el muro de la portera Sedoykina (13 intervenciones por apenas cinco de las guardametas españolas) resultaron un tormento para las Guerreras.

España, 26 - Rusia, 36 España: Zoqbi; Marta López (2), Mireya González (3), Pena (4, 3p), Cabral (6, 1p), Sole López (1) y Ainhoa Hernández (3) -equipo inicial- Navarro (ps), María Núñez (-), Arderius (-), Eli Cesáreo (1), Jennifer Gutiérrez (2), Etxeberria (-), Lara González (-), Alicia Fernández (3, 2p) y Almudena Rodríguez (1) Rusia: Seydokina (1); Managarova (2), Vyakhireva (5), Sen (2), Makeeva (1), Frolova (9, 2p) y Kuznetsova (2) -equipo inicial- Lagina (2), Gorshenina (2), Bobrovnikova (1), Mikhaylichenko (2), Fomina (2), Zhilinskaite (-), Malashenko (4), Kozhokar (-) e Illarionova (1) Marcador cada cinco minutos: 2-4, 5-8, 6-10, 7-12, 10-14 y 12-16 (Descanso) 14-20, 16-25, 18-27, 21-29, 24-31 y 26-36 (Final) Árbitras: Bonaventura y Bonaventura (FRA). Excluyeron por dos minutos a Sole López por España. Incidencias: Encuentro de la última jornada de la segunda fase disputado en el Park Dome de Kumamoto.

La selección tardó tres minutos en confirmar que debía escalar un Himalaya para llegar por su cuenta a semifinales, sin ayudas de terceros. Después del esperanzador 2-0 de inicio, el equipo de Ambros Martín replicó con un parcial de 0-5 en un pestañeo y marcó territorio en el partido. Desde ese momento tan inicial, el dominio de las rusas fue incontestable y solo las acciones de Shandy Barbosa (cinco tantos en la primera parte), muchas veces en acciones individuales, aliviaron algo a España. La defensa era inabordable para el conjunto de Carlos Viver. Sin producción desde los extremos y cerrados todos los caminos a la pivote Ainhoa Hernández, decisiva contra Suecia y Japón pero contrarrestada esta vez (tres dianas en total), España rebotaba una y otra vez contra el muro.

Se escapó su rival por seis goles (6-12) en el minuto 18. El choque amenazó entonces derrumbe rápido. Resoplaba Viver desde la banda, pero las españolas encontraron una vía de escape con un parcial de 3-0 que pudo ser mayor si Barbosa no falla una vaselina forzada en un contragolpe. La reacción no sirvió para cambiar la tendencia del encuentro, solo para mitigar la inferioridad. En el lado contrario de la pista, las rusas superaron a menudo una defensa porosa que no daba abasto y lograron un 62% de acierto en sus ataques en el primer acto. Vyakhireva (tres dianas hasta ese momento) se unió a Frolova en su labor de castigo a la portería que primero defendió Zobqi y luego Silvia Navarro. Viver movía el cesto, cambiaba piezas; sin embargo, el problema era estructural.

En la reanudación, a España le cayó la gran tormenta, su sentencia. Un parcial de 3-9, liderado por una impoluta Frolova, zanjó el duelo. Que Nerea Pena, una de las armas ofensivas de la selección, anotara su primer tanto, y desde los siete metros, en el minuto 39 ilustra bien las dificultades en ataque. Tampoco Rusia, que ya era líder antes de empezar, iba a permitir ninguna concesión. Una especie de amago de reacción de España (22-29) llevó a Ambros Martín a pedir tiempo muerto para evitar deslices. A la desesperada, Carlos Viver ordenó jugar sin portera, en un siete contra seis, pero el remedio fue peor que la enfermedad porque los constantes fallos en ataque (18 pérdidas totales) fueron castigados por Rusia con goles de lado a lado de la cancha.

Fue la primera derrota de España en este campeonato, pero, salvo ayuda de Montenegro, que se juega entrar en el preolímpico, será suficiente para apartar a la selección de la lucha por las medallas.

Resultados de la última jornada de la Main Round GRUPO 1 Corea del Sur, 33 - Holanda, 40 Serbia - Dinamarca Noruega - Alemania GRUPO 2 España, 26 - Rusia, 36 Rumania - Japón Montenegro - Suecia

