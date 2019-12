España gana en medio de un ataque de ansiedad

Al borde de un ataque de nervios, España derrotó a Japón (31-33). Una victoria previsible, porque nunca había caído ante las niponas, se convirtió en un sufrimiento inimaginable para la selección. El triunfo cierra el pase al preolímpico, el gran objetivo antes de iniciar el Mundial, y deja a un centímetro la clasificación para las semifinales, una cima por la que casi nadie apostaba. El empate o derrota de Suecia contra Montenegro a partir de las 12.30 lo certificaría sin necesidad de jugar este miércoles frente a Rusia (7.00, Teledeporte).

Japón, 31 - España, 33 Japón: Kametani; Ohyama (6, 2p), Tanabe (3), Sasaki (5, 3p), Nagata (2), Shiota (-) y Fujita (4) -equipo inicial- Miyakawa (ps), Kaho Sunami (1), Yui Sunami (5), Horikawa (-), Katsuren (1), Tada (1), Ikehara (-), Kawata (2p) e Ishitate (1) España: Navarro; Marta López (2), Mireya González (5), Pena (7, 4p), Cabral (4, 3p), Eli Cesáreo (1) y Ainhoa Hernández (6) -equipo inicial- Zoqbi (ps), María Núñez (-), Arderius (-), Jennifer Gutiérrez (-), Etxeberria (-), Lara González (-), Sole López (2), Alicia Fernández (4) y Almudena Rodríguez (2) Marcador cada cinco minutos: 3-2, 5-5, 8-9, 10-11, 13-13 y 13-17 (Descanso) 17-19, 20-21, 24-24, 25-26, 27-29 y 31-33 (Final) Árbitras: Kuttler y Merz (GER). Excluyeron por dos minutos a Nagata, Kaho Sunami, Ishitate y Shiota por Japón; y a Marta López (2), Cabral, Eli Cesáreo y al técnico Carlos Viver por España. Incidencias: Encuentro de la segunda jornada del grupo II de la segunda fase del Mundial disputado en el Park Dome de Kumamoto.

Las Guerreras tuvieron que superar un ataque de ansiedad en la segunda parte. Algo del equipo se quedó en ese disparo en el último segundo de la sueca Massing el pasado domingo que igualó un duelo que España ya celebraba (llegó a ir nueve arriba). El empate final contra las nórdicas obligó a remar también contra Japón y el naufragio fue una posibilidad bastante real a la vuelta de los vestuarios. Una catarata de pérdidas (ocho en solo diez minutos) llevó a la selección al colapso. En ese momento de crisis absoluta, surgió la figura de la central Alicia Fernández, con cuatro dianas, para reflotar a un conjunto que se hundía en mitad del Pacífico. La gallega, en ese tramo crítico, se unió a la infinita Ainhoa Hernández. Ambas se elevaron por encima del resto.

La poderosa pivote vasca resultó indefendible para las asiáticas, mucho más ligeras. Fue el madero al que siempre se pudo agarrar la selección en los 50 minutos que permaneció en la cancha. Anotó seis goles con solo un fallo y forzó un número incalculable de siete metros, un caladero al que España se aferró en sus peores minutos. No hubo balón que llegara a Ainhoa Hernández que no obtuviera réditos. Fue un martirio para Japón y un fondo de inversiones con capital garantizado para la selección.

Viendo el físico de su oponente, esa veta ya la olía Carlos Viver porque, de inicio, introdujo la variante táctica de dos pivotes: Hernández y Eli Cesáreo. La apuesta tuvo efectos inmejorables: cinco de los primeros siete goles de España vinieron desde esa posición. Sobre todo, por la actividad de la primera. Destacada ante Suecia, su presencia resultó un tormento para el rival. Sin tanto tino, Cesáreo también incomodó a la defensa. Y, cuando hubo que dar relevo a la vasca, el testigo anotador lo tomó Nerea Pena (siete aciertos totales, cuatro de ellos desde el punto de penalti), que esta vez sí encontró los caminos en ataque, cerrados en muchos momentos para ella en este Mundial.

El encuentro fue, casi siempre, un dolor para las Guerreras, que no pudieron contar con una Lara González griposa. Hasta dos minutos antes del descanso, no encontraron una rendija por la que tomar algo de aire. El juego ligero y rápido de Japón no les permitía ninguna licencia, y mantuvieron el partido en un puño, con ventajas de apenas un gol para cada equipo. Pero dos pérdidas niponas y un penalti detenido por Zobqi con el tiempo cumplido estiraron a la selección antes del intermedio (13-17). Un poco de respiro para un equipo que trató de aplicarse la única medicina posible, la calma, frente a una ansiedad que se notaba latente.

Sin embargo, la tranquilidad se perdió a la vuelta de los vestuarios. Ni siquiera una ventaja de cinco tantos (14-19) con posesión para ampliarla pudo anestesiar los nervios de las españolas, que comenzaron a sufrir un ataque de pánico. Las pérdidas de balón fueron constantes y Japón volvió a tomar la delantera (25-24) en el minuto 48. La sanción de dos minutos a Viver era la señal más evidente del estado de nervios del equipo.

Pero ahí surgió Alicia Fernández para sumarse al tajo colosal de Ainhoa Hernández en el pivote, que no dejó de rascar penaltis. Una ventaja de cuatro tantos a falta de dos minutos (28-32) tras dos deslices de las niponas significaron el final feliz. El equipo, que sigue invicto en el torneo (seis victorias y un empate) acabó festejando en mitad de la pista un duelo que bordeó la tragedia.

Resultados de la jornada en la Main Round GRUPO 2 Rusia, 35 - Montenegro, 28 Japón, 31 - España, 33 Suecia - Rumania *Última jornada: España-Rusia (miércoles, 7.00), Rumania-Japón y Montenegro-Suecia. GRUPO 1 *Clasificación: Noruega (6 puntos), Alemania (5), Holanda (4), Serbia (4), Dinamarca (3), Corea del Sur (2) *Última jornada: Holanda-Corea del Sur (miércoles, 7.00), Serbia-Dinamarca y Noruega-Alemania.

