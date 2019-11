El Sevilla, cinco de cinco en Europa

El Sevilla se muestra implacable en Europa. Su triunfo ante el Qarabag le hace ser el único equipo de la Liga Europa que ha vencido en sus primeros cinco compromisos de la fase de grupos. Un logro en el que han ayudado el potencial de su plantilla y, también, el flojo nivel del grupo que le tocó en suerte. Un gol del joven Bryan Gil abrió el camino del triunfo. Hubo que esperar a la segunda mitad, donde el Sevilla apretó un poco el acelerador después de un primer tiempo muy flojo. El Qarabag, muy defensivo y lejos del nivel mostrado hace dos ejercicios ante el Atlético en la Champions, quedó eliminado con la derrota. El Apoel acompañará a los andaluces en la siguiente fase de la competición, ya en eliminatorias.

4-2-3-1 Julen Lopetegui 13 Bounou 6 Carriço 3 Sergi Gómez 15 Alejandro Pozo 18 Escudero 21 Cambio 67' Sale Pepe Mena Óliver Torres 9 1 goles 91' Gol Dabbur 11 Munir 7 Cambio 53' Sale Bryan Gil Salvatierra Marcos Lopes 17 Gudelj 14 Cambio 61' Sale Franco Vázquez Chicharito 1 Begovic 5 Medvedev 4 Rahil Mammadov 3 Ailton Ferreira 55 Huseynov 30 Cambio 68' Sale Abdullayev Huseynov 17 Abdellah Zoubir 2 Garayev 8 Cambio 83' Sale Dani Quintana Míchel 20 Richard 9 Cambio 69' Sale Mahir Madatov Jaime 5-4-1 Gurban Gurbanov

No debió ser fácil para Lopetegui la preparación de un partido con tan poco en juego. Si acaso, los 570.000 euros con los que la UEFA premia cada triunfo en la fase de grupos de la Liga Europa. El Sevilla, ya clasificado como primero de grupo, recibía en su feudo al Qarabag, en un ambiente algo frío, alejado de la habitual pasión de la grada andaluza con su competición fetiche. El entrenador del Sevilla diseñó un once completamente nuevo del que ganó en Valladolid en LaLiga y se aupó a la tercera plaza. Fue la ocasión de ver a jugadores con ganas de reivindicarse, caso de Chicharito, Munir, Dabbur, Pozo o Rony Lopes. No salió demasiado bien el invento de Lopetegui. En primer lugar, por lo poco que había en juego. El tufo de partido intrascendente acabó por contagiar a los futbolistas del Sevilla, incapaces, por ejemplo, de levantar la mano y decirle a Lopetegui que están aptos para competir en LaLiga. No hubo rebelión, por ejemplo, para que algún futbolista le dijera a Lopetegui que está en disposición de sustituir a Ocampos, castigado con tres partidos de sanción por su expulsión en Valladolid y posterior falta de respeto al colegiado. El segundo factor que condenó la posibilidad de un partido vistoso fue el ultraconservador planteamiento del Qarabag, plagado de defensas amontonados al borde de su área. El Sevilla, por tanto, hizo una primera parte muy mala, con un fútbol lento y poco fiable. Solo una falta en el minuto 43 obligó a Begovic, portero del Qarabag, a hacer una buena parada. El resto fue un pleno aburrimiento.

El Sevilla mejoró algo en la segunda mitad. Tuvo la virtud de imprimir algo más de ritmo y velocidad. Fue el canterano Gil el que abrió el camino del triunfo con un disparo desde fuera del área que tocó en un defensa azerí y se coló en la meta del Qarabag. Gil fue uno de los jugadores que apretó y que aprovechó la oportunidad de mostrarse en este tipo de partidos. Dabbur, después de una floja actuación, hizo el segundo gol en el tiempo de alargue. El Sevilla recibe el próximo domingo en LaLiga al Leganés en partido que se jugará a las doce de la mañana.

Puedes seguir Deportes de EL PAÍS en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la Newsletter.