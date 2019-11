“Ahora jugamos bien y no ganamos”

Terminado, el partido, esta vez Diego Pablo Simeone no enfiló escopetado la bocana de los vestuarios. Esta vez tomó la dirección contraria y se metió en el terreno de juego para felicitar a sus jugadores y obligar a alguno, como João Félix, a ir saludar a los cerca de 500 seguidores rojiblancos que desde un córner asistieron al partido. Afónico, el entrenador del Atlético se presentó en la sala de prensa muy convencido de lo que había visto durante los noventa minutos. “Entiendo que hicimos un partido bueno, pero también que nos está faltando más claridad en el final de las jugadas porque generamos situaciones importantes”. El Cholo más que un equipo apreció un bloque. En varias ocasiones repitió el término. “El equipo trabajó muy bien la presión. Vitolo y Morata hicieron un esfuerzo tremendo, Felipe hizo un partido extraordinario. Fuimos de menos a más, les contuvimos y pudimos salir al contragolpe, ellos no generaron casi ninguna ocasión. En el segundo tiempo fue más de lo mismo, fuimos de menos a más otra vez, pero no pudimos llegar al gol, que es lo más importante”.

La falta de pegada está castigando la temporada del Atlético y la mejoría que ya mostró en Granada y este martes. En Liga suma solo 16 goles en 14 partidos y en la Champions ha sumado seis tantos en cinco encuentros. “Necesitamos mejorar y trabajar en consecuencia de esos números porque son malos. Necesitamos paciencia y esforzarnos todos, pero lo primero que hay que hacer es generar ocasiones para poder hacer goles”, prosiguió Simeone, que siguió dándole vueltas a la falta de puntería. “No pudimos concretar con goles esa imagen de bloque más compacto, pero no nos fuimos del partido. En el fútbol, cuando no eres contundente en las áreas, todo lo demás no sirve. Ya hubo una mejoría en la segunda parte contra el Espanyol y en Granada. No podemos salirnos del foco de ser un bloque, pero no va a tardar en llegar un gran partido con goles”, se atrevió a aventurar el técnico argentino, que también tuvo un pero para su equipo en defensa: “Tenemos que intentar bajar la media de los goles que nos están haciendo”.

Descartado ya optar a la primera plaza, la derrota obliga al Atlético a ganar al Lokomotiv de Moscú en el último partido para asegurar el pase a los octavos de final, siempre y cuando el Leverkusen no gane. Un empate de los alemanes también clasifica a los rojiblancos aunque pierdan su duelo con el campeón ruso. “Mientras dependamos de nosotros tenemos confianza máxima en nosotros mismos. Jugamos en casa el último partido y tenemos que ganar sí o sí”, espetó el capitán Koke, que lanzó una reivindicación: “Muchas veces se criticaba que jugábamos mal y ganábamos y ahora jugamos bien y no ganamos. Los resultados van a llegar, creamos ocasiones, pero en el área contraria hay que estar más resolutivos y ser más contundentes. Como dije en Granada no creo que haya que reprochar nada al equipo y seguro que saldremos adelante”.

Koke se expresó en la misma línea que su entrenador sobre el despliegue que realizó el Atlético. “El equipo lo da todo, pero no estamos teniendo fortuna para ganar. Prácticamente no nos han tirado, sólo esa falta justo antes del descanso. Luego el equipo lo ha intentado, ha peleado, ha movido bien el balón y sólo falta meterla”.

El entrenador de la Juventus, Maurizio Sarri, admitió que se encontró con un rival que le compitió y superó a su equipo en muchos tramos del partido. “En la Champions los encuentros son más abiertos, hemos hecho una primera parte de buen nivel. En el segundo tiempo perdimos el balón y al final lo pagamos en el nivel físico. Debemos tener más continuidad y tener más lucidez. Durante cuarenta y cinco minutos lo hicimos”, dijo el técnico italiano, que reconoció que la genialidad de Dybala le sorprendió. "Hizo un gol que ninguno le podía aconsejar. Lo primero que le podría decir un entrenador es: ¿Qué haces tirando desde esta posición?".

