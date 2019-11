Valverde: “Se nos exige dar una lección de futbol en cada partido”

El Barcelona es el líder de LaLiga Santander y encabeza la tabla en el grupo F de la Champions League. Sin embargo, los buenos resultados del Barcelona contrastan con el nivel de juego. El equipo de Ernesto Valverde no carbura y el vestuario se defiende. “Está claro que hay aspectos a mejorar cuando no se hace un partido perfecto como el otro día ante el Leganés. Pero lo que no hay que hacer es perder la perspectiva. El año pasado perdimos y hubo críticas, el anterior ganamos 0-3 y también nos criticaron. No hay que ponerse en el precipicio cuando no salen las cosas. Estamos primeros en LaLiga y en la Champions”, aseguró el entrenador azulgrana. Frenkie De Jong, uno de los nuevos en el vestuario, tomó el testigo de su técnico. “No hay ningún equipo que haga un partido sin ningún error. Podemos mejorar, claro, pero no jugamos tan mal como la gente dice”, subrayó el holandés.

“Marejada veo siempre”, aclaró Valverde; “no nos vamos a engañar. Estamos en el club en el que estamos y siempre vamos a estar así. Si no es una cosa es la otra. Venimos de ganar un partido sufrido y aquí se nos exige dar una lección de futbol en cada partido. Lo bueno del fútbol es que siempre hay un partido nuevo en el que te la tienes que jugar”. Este miércoles el Barcelona se mide ante el Borussia Dortmund en la búsqueda de sellar su clasificación a los octavos de final. “Es un partido importante para nosotros y para ellos. Tenemos una posición de ventaja y en caso de ganar seremos primeros de grupo. Es algo que queremos aprovechar. El premio es enorme, pero ellos son un buen equipo y van a venir aquí a jugársela”, sostuvo Valverde. “Es muy importante porque si ganamos ya estamos clasificados y quedamos como primero. Por eso clasificar para la próxima fase y eso es lo más importante para nosotros”, intervino De Jong.

El momento De Jong, que llegó al Barcelona a cambio de 75 millones de euros, parece la única buena noticia en el equipo de Valverde. “¿Se arrepiente de haber fichado por el Barça?”, le preguntaron al mediocampista. “No, no me arrepiento. De hecho, estoy muy contento de estar aquí. Tenemos un equipo increíble, con los mejores jugadores del mundo”, explicó el exjugador del Ajax, que aseguró que se siente cómodo en el campo, siempre y cuando lo haga de centrocampista. “Me da lo mismo jugar de 6, de 8 o de 10”, dijo. “Frenkie puede jugar de interior o de pivote. De interior se descuelga en ataque y supera líneas. Busquets, por ejemplo, es un jugador más de posición. Quizá estoy hablando un poco de más, pero en el futuro veo a De Jong jugando de pivote”, sostuvo el preparador azulgrana.

El Barcelona no podrá contar con Piqué, sancionado, para el duelo ante el Dortmund. “Tenemos soluciones. Lenglet llegó con problemas de la selección pero ayer entrenó con normalidad. Y está Umtiti, que el otro día hizo un buen partido. Además, contamos con Todibo y Araújo”, concluyó Valverde.

