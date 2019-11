Un alegrón para Bautista

Aunque se contenga, en ese brinco hacia el banquillo viajan un millón de emociones.

Proclive a relatos épicos y heroicidades, la Copa Davis regaló este domingo otro de esos capítulos inolvidables. La competición había reservado a Roberto Bautista, magnífico tenista maltratado por la vida, un bonito episodio en la jornada final. Después de haber perdido a su padre hace solo tres días y de haber abandonado la concentración tras jugar dos partidos –derrota en la apertura, contra Andrey Rublev, y triunfo ante el croata Nikola Mektic el segundo día–, el castellonense regresó a Madrid el sábado y al día siguiente quiso saltar a la pista. Sergi Bruguera le alineó, en su condición de número dos del equipo, y firmó el primer punto de la final para España al vencer a Felix Auger-Aliassime por 7-6 y 6-3(3), en 1h 38m.

Pese a la desgracia familiar, el número nueve del mundo hizo toda una demostración de aplomo, decidiendo jugar y abrir la serie frente a la multiétnica Canadá; esta, una verdadera torre de Babel. Sus componentes mezclan origen ruso e israelí (Shapovalov), checo (Pospisil) y togolés, en el caso de Auger-Aliassime. El joven, de 19 años, es uno de los tenistas a los que se observa con lupa, porque tiene muchos ingredientes para hacerse notar en los próximos años. Este año alcanzó las semifinales de Miami y hace cuatro se proclamó campeón júnior de la Davis, precisamente en la Caja Mágica.

Aquejado de un esguince de tobillo, todavía no había intervenido en la competición, pero su técnico apostó por él y no le salió la jugada. Sí, en cambio, a Bruguera. Introdujo a Bautista y este logró una de las victorias más importantes de su carrera. En una atmósfera emotiva, el castellonense (31 años) sacó del maletín su juego erosionador y desarmó al rival, quien en una apuesta a todo o nada produjo finalmente 45 errores no forzados. Le pesó al canadiense la pérdida del tie break en el primer parcial, y en el segundo Bautista administró con madurez las distancias. Quebró para 3-0 y pese a la réplica (3-2) cerró con autoridad el duelo.

Entonces alzó los brazos, dedicó el punto a su padre y después del abrazo con el capitán se abalanzó hacia el resto del equipo. Situó a España a un solo punto de la sexta Ensaladera y ahora es turno para Rafael Nadal, que puede consumar el éxito si derrota a Denis Shapovalov.

Puedes seguir Deportes de EL PAÍS en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la Newsletter.