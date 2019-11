De nuevo, en manos de Nadal

Supeditada a él, España vuelve a invocar de nuevo a Rafael Nadal. No comenzó bien el arranque de la serie de semifinales contra Gran Bretaña, por encima gracias al triunfo de Kyle Edmund frente a Feliciano López (6-3 y 7-6(3), en 1h 21m). La rectitud del británico se impuso a la jerarquía del español, copartícipe de las Ensaladeras de 2004, 2008, 2009 y 2011, y obligado este sábado a intervenir por la baja a última hora de Pablo Carreño. El asturiano, que perdió ayer en el individual que abría la serie de cuartos contra Argentina, figuraba en el cartel inicial pero al final no saltó a la pista; oficialmente, debido a una contractura muscular.

A sus 38 años, con 28 eliminatorias a las espaldas y mayor incidencia como doblista, Feliciano no pudo contener a Edmund y ahora España se encuentra en una situación idéntica a la de la apertura, contra Rusia, y a la del viernes frente a la albiceleste: no hay margen de error. Ganar o ganar. Es decir, Nadal y Nadal. El número uno disputa en estos momentos el segundo duelo, contra Daniel Evans, y en el caso de avanzar también competiría en un hipotético pulso definitivo en el dobles.

Una jornada más, España comenzó remando a contracorriente. Tal vez su juego no sea el más seductor, pero Kyle Edmund es un alumno aplicado que no cavila y aplica un plan muy específico: del servicio a la estocada, sin líos. Su recetario es más bien limitado, pero sabe lo que hace el chico, un prometedor jugador de 24 años al que una desafortunada lesión le apartó medio año del circuito y le hizo perder comba. Antes había firmado unas semifinales en Australia y enredó una tarde a Nadal en Montecarlo, pero el contratiempo interrumpió su progresión y no termina de alzar el vuelo. Merodeó el año pasado el top-10, pero ha caído al puesto 69.

En cualquier caso, abordó el cruce contra Feliciano sin la más mínima señal de tensión, muy firme desde el principio. Limpiando las líneas. Tres aces fueron su carta de presentación, ocho en el primer set. Sin inmutarse, fue trazando golpes definitivos y castigando el revés tierno de Feliciano, un tanto frío en el arranque. Le costó coger calor al toledano, un clásico del equipo español, pero inédito hasta ahora en el torneo. La ausencia de Roberto Bautista y el agujero de Carreño le brindaron la titularidad y se encontró con la bola profunda de Edmund.

Tira larguísimo el británico, nacido en Johannesburgo y amante de la música, el golf y los coches deportivos. Pelirrojo, parece que no ha roto un plato, pero si se le cede terreno puede hacer un buen roto. Es frío como un témpano, extraordinario argumento para competir en las arenas movedizas de la Davis; no en vano, ha resuelto en dos sets sus cuatro compromisos en el torneo. Se adjudicó el primer parcial puntada a puntada, y en el segundo abortó dos bolas de set con el oficio de un veterano. Luego se impuso con sobriedad en el tie break y la nutrida representación británica lo celebró con júbilo.

