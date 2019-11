El Bernabéu observa a Odegaard

El Bernabéu tendrá su punto de mira puesto en un jugador de la Real Sociedad que debutó con la camiseta blanca hace más de cuatro años, el estreno más precoz con la camiseta del Real Madrid. No hará falta que nadie le dirija a Martin Odegaard la luz de un puntero láser para que el futbolista noruego se sienta observado. Si cuando sustituyó a Cristiano Ronaldo en un Madrid-Getafe de 2015 la mirada era de curiosidad y esperanza, ahora el noruego será escaneado desde otra perspectiva, la de un futbolista que ha empezado a salir del cascarón, primero en la liga holandesa, y ahora como brújula de una Real que, por momentos, brilla en el campeonato. “Es un partido especial para mí, pero me da igual jugar contra el Madrid o cualquier otro equipo”, se contradecía el futbolista, exigido por la entrevista en español que le hizo la SER, de la que salió airoso casi siempre, por idioma y por respuestas.

Zidane también tiene ojos para Martin, que si cumple su compromiso con la Real, no regresará a Madrid hasta dentro de temporada y media. “Yo lo veo bien. Además, está jugando en la Liga española con un equipo muy bueno”, aseguró el francés. “Lo veo aportando mucho al equipo. Y por el tema del futuro, no vamos a hablar de eso. Lo importante es que se encuentra bien ahí, está jugando bien, y eso es bueno; no para mañana”, bromeó.

Odegaard está contento en Anoeta; Anoeta está contento con Odegaard, y ni la lesión que le ha hecho ser duda hasta hace unos días, empaña la luna de miel del noruego con la camiseta blanquiazul. “Estoy muy a gusto aquí, muy tranquilo. Quiero regresar al Real Madrid, pero no tengo prisa”, asegura.

El futbolista de la Real, que refuerza su mente con la ayuda de un psicólogo y su comunicación, con un profesor de español, dice ser feliz en San Sebastián, sin sobresaltos, dedicado al fútbol todas las horas del día, y deseando ser protagonista en el Bernabéu con la Real, aunque no celebraría sus goles, eso no, “por respeto”.

