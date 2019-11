La Real Sociedad contra el Becerril; el Villarreal se cruza con los jesuitas de Logroño en la nueva Copa del Rey

Bastantes lo vivieron como un sorteo de lotería navideña, como si Marc Cucurella, Fran Beltrán y Marc García, futbolistas de la selección sub-21, o incluso el trío de La Roja conformado por Oyarzabal, Pau Torres o el ya curtido Jesús Navas oficiasen como niños de San Ildefonso. Allí estaban, en la sede federativa de Las Rozas, dirigentes y representantes de equipos de Tercera División. No estaban todos los invitados. El horario matinal del sorteo de la Copa del Rey propició que muchos protagonistas no pudiesen seguir los emparejamientos más que por los comentarios que les llegaban mientras disputaban sus partidos. El fútbol modesto estaba invitado a pisar moqueta el mismo día y hora que suele estar sobre el verde.

En todo caso el sorteo dejó satisfechos a la mayoría, también la decisión de que los partidos se disputen en un abanico de fechas y horarios entre el 17 y el 19 de diciembre, más si se considera que entremedias se disputa un Barcelona-Real Madrid el día 18. Los horarios están por definir. Todos tratarán de eludir coincidencias.

Por ejemplo los diez equipos que el año pasado disputaban categoría territorial y que superaron la fase preliminar el pasado miércoles, un cruce que según el presidente federativo Luis Rubiales fue un éxito. “Los clubs más modestos han tenido su momento. Para ellos está pensada esta Copa”, aclaró. Fueron las atracciones del sorteo. El Becerril, que representa al pueblo más pequeño que jamás disputó la competición, y que anhela realizar mejoras en el campo de fútbol que lleva el nombre de Mariano Haro. Ahora recibirá a la Real Sociedad en la Nueva Balastera, el campo de la capital provincial, Palencia, que desde su inauguración hace trece años, jamás vio sobre su césped a un club de fútbol profesional.

En Logroño, donde se jugarán tres partidos de esta ronda porque también actuarán como locales otros dos clubs de la ciudad, el Comillas aguarda al Villarreal. Un duelo singular entre un equipo profesional y otro aficionado que representa a la Universidad Pontificia jesuita.

Todos los emparejamientos Intercity-Athletic; Melilla CD- Levante; Peña Azagresa-Celta; El Palmar-Getafe; Becerril-Real Sociedad; Comillas-Villarreal; At. Antoniano-Betis; Tolosa-Valladolid; El Álamo-Mallorca; Andorra-Leganés; Segoviana-Elche; Tudelano-Albacete; Bergantiños-Sevilla; Castellón-Las Palmas; Coruxo-Mirandés; Lorca-Osasuna; Cacereño-Alcorcón; Linares-Girona; Jaén-Alavés; Zamora-Sp. Gijón; Socuéllamos-Zaragoza; Mensajero-Tenerife; Laredo-Huesca; SD Logroñés-Éibar; Lealtad-Cádiz; Ceuta-Numancia; Tarazona-Rayo Vallecano; Hospitalet-Granada; Murcia-Racing; Portugalete-Extremadura; Peña Sport-Fuenlabrada; Sestao River-Lugo; Illueca-Deportivo; Escobedo-Málaga; Tamaraceite-Almería; Lleida-Espanyol; Badalona-Oviedo; Penya Deportiva-Ponferradina; Cartagena-Leioa; Cultural Leonesa-Las Rozas; Nàstic-Olot; UD Melilla-UCAM Murcia; UD Logroñés-Marino de Luanco; Mérida-La Nucía; Hércules-Recreativo; Pontevedra-Eivissa; Llagostera-Haro; Cornellá-Orihuela; S. Sebastián de los Reyes-Córdoba; Rayo Majadahonda-Racing Ferrol; Langreo-Ebro; Barakaldo-Villarrubia; Amorebieta-Badajoz; Unionistas-At. Baleares; Marbella-Guijuelo y Exento: Yeclano

Los directivos del Atlético Antoniano casi saltaron de su asiento cuando conocieron el rival. El Betis visitará Lebrija, si no se decide acoger el partido en otro escenario. La Federación ha advertido que los partidos se podrán jugar en césped artificial homologado, el de última generación. El Municipal lebrijano lo instaló hace poco más de un año. También será necesario que los equipos que quieran jugar en su campo mejoren aspectos colaterales y que tienen que ver con todo el andamiaje que llevan consigo los ilustres visitantes. Por ejemplo, una sala de prensa. Y la iluminación debe tener unos mínimos. En El Álamo, a cuarenta kilómetros de Madrid, se han aplicado a ello para poder recibir en el pueblo a un lustroso oponente. Les ha tocado en suerte el Mallorca.

El otrora rey de Copas, el Athletic, visitará al Intercity alicantino, que alguna vez planteó ante el consistorio de la ciudad la posibilidad de ser local en el Rico Pérez, pero que ahora barajaba la opción de jugar en su feudo de San Joan, al norte de la ciudad, siempre la nueva iluminación esté lista a tiempo.

Los focos que no alumbraban con intensidad estaban en la matinal de Las Rozas sobre los otros equipos de Tercera División que no jugaban en Preferente la pasada campaña. Pero había 32 a la espera de fortuna. Alguno acabó celebrando más que otros. El Bergantiños recibirá al Sevilla. Ahora deberá valorar si lo hace en su casa de Carballo, a una treintena de kilómetros de A Coruña, o busca un escenario que propicie no solo mejores condiciones organizativas sino una mayor recaudación en taquilla. Ese planteamiento late ahora en todos los representantes del fútbol modesto en la remozada Copa del Rey.

