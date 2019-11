Mirotic: “Ya vendrán a Barcelona”

En las galerías del WiZink Center se prolongó la tensión acumulada sobre la pista en el clásico europeo entre el Real Madrid y el Barcelona. “Ya vendrán a Barcelona, ya vendrán”, lanzó Nikola Mirotic, el gran protagonista del partido, en tono retador tras 40 minutos de presión ambiental, pitos e improperios de la grada. “Haremos balance de todo cuando complete mi etapa en Barcelona. Ya veremos quién ríe”, repitió Mirotic como quien apunta cuentas pendientes. El hispanomontenegrino anotó 19 puntos, pero se quedó a cero en el último cuarto y, como en la final de la Supercopa el 22 de septiembre, escuchó a coro desde la grada “Niko Mirotic eres una rata…”, como insulto recurrente. La ofensa no vino solo de la grada. En la arenga del médico del Madrid, Miguel Ángel López, a los suyos antes de bajar a la pista ya se había acuñado la expresión: “¡A ganar! contra la mayor panda de ratas de la Euroliga”, soltó en el corrillo 'privado' que estaban grabando las cámaras de Real Madrid TV. Después del encuentro las imágenes llegaron al vestuario azulgrana y se calentó aún más el postpartido.

“Todos los Madrid-Barça tienen esa tensión, la rivalidad le da un empujón al clásico, el ambiente del Palacio ha sido importante, cómo nos ha apoyado, es el plus que debemos devolver al público. Los dos equipos se han empelado con mucha intensidad”, templó Laso en la sala de prensa. El Madrid ha disputado 66 clásicos con el vitoriano como entrenador, con un balance de 37 triunfos y 29 derrotas; 18-7 traducido en títulos. “No hay crisis. Eso lo decís vosotros”, espetó el técnico madridista ante los medios para defender el territorio conquistado frente a las críticas por el irregular comienzo de Euroliga. “No me preocupa lo que diga el resto, me preocupa mi equipo”, completó Laso antes de analizar el partido. “Hemos jugado tres cuartos muy buenos y uno malo. Nos desconcentramos con la ventaja, pero supimos reaccionar”, cerró. Laso tuvo palabras de elogio para Randolph, uno de los más destacados en el Madrid junto a Deck y Campazzo. Entre los borrones madridistas, el 3 de 13 en tiros de campo que firmó Llull (-6 de valoración). “Me voy tranquilo a casa”, contó el base de Mahón tras el partido. “Siempre lo doy todo, luego hay veces que estás acertado y otras no. Pero yo lo que intento es ayudar a mi equipo siempre. El que lo entienda bien y el que no, que siga criticando...”, remató en su defensa.

“No empezamos muy bien y el Madrid jugó perfecto. En el segundo cuarto empezamos a jugar como podemos hacerlo, pero como siempre el tercer cuarto es un partido nuevo y ahí el Madrid otra vez estuvo excelente, con energía y nosotros no pudimos encontrar el ritmo”, explicó Pesic. “Cuando vas por debajo hay que jugar con paciencia y no lo hicimos. El Madrid mereció la victoria”, completó el técnico del Barça.

📺 Las cámaras de Real Madrid tv captaron la arenga de Miguel Ángel López, médico del club, antes de bajar a la pista para enfrentarse ante el Barcelonahttps://t.co/vLhU9moQAz — Diario AS (@diarioas) November 14, 2019

