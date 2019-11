Valverde: “Leo lo ilumina todo”

Un chut de Busquets al final del choque y desde la frontal se coló en la portería de Rubén para sorpresa del Camp Nou, extrañado ante el tanto de un mediocentro que apenas ve puerta. Confuso, también, porque el Barça sumaba 277 minutos sin marcar un gol con el balón en juego; el último databa el 29 de noviembre, en el 5-1 sobre el Valladolid. Tiempo, sin embargo, en el que el Barça sí hizo dianas, todas de Messi. Como ocurrió ante el Celta hasta que Busquets dijo lo contrario.

Cayó el Barça frente al Levante (3-1) en un duelo para olvidar, solo con la única alegría de Messi, que batió a Aitor desde los 11 metros. Contra el Slavia, en el Camp Nou, el equipo no festejó tanto alguno (0-0). Y ante el Celta sí que hizo diana en cuatro ocasiones. Tres fueron de Leo —hat-trick número 34 en LaLiga que le iguala con Cristiano Ronaldo—; tres a balón parado. “El rival tiene la prevención de no hacer faltas, pero con Messi cualquier cosa es posible. Lo domina a la perfección”, expuso Valverde. “Nos dijeron que no hiciéramos faltas, pero con su dribling es complicado”, reconoció Olaza; “y han definido el partido a balón parado”. Una situación que, sin embargo, le resulta familiar a los jugadores azulgrana. “Tenemos una ventaja grande al tener al mejor lanzador del mundo de faltas”, convino Busquets; “poco a poco ha ido mejorando mucho, y... ¡Mira que era difícil!”. Y se sumó Sergi Roberto: “Es un placer tenerle porque así también resuelve partidos”.

Una puntería de superdotado porque ya ha marcado cuatro goles de falta directa en LaLiga, solo tres menos que, por ejemplo, el Celta (siete). “Leo es muy especial. Ha metido muchas faltas en su carrera de esta forma. No es nada normal, tiene un talento impresionante para esto”, expuso Ter Stegen. “Es que es imposible no depender de Messi. Lo haría cualquier equipo. Lo ilumina todo”, agregó Valverde, que apostilló: “Además de marcar tiene un gran compromiso con el juego y a veces, por lo que sea, nos falta algo y bajar a coger el balón. Interpreta de maravilla”. Aunque sigue sin entenderse con Griezmann porque en la primera parte no se dieron pase alguno, por más que en la segunda le regalara un gol que el francés erró.

No así Messi, que ante el Celta marcó por tercera vez dos goles de falta directa en un partido: en la Supercopa de Europa contra el Sevilla (2015) y en LaLiga ante el Espanyol a domicilio (2018). De hecho, es el único desde la temporada 2003-04 que ha logrado dos goles de falta directa en dos partidos distintos en LaLiga. “Me tocó sufrirlo de entrenador”, admitió Óscar García, que se estrenaba en el banquillo del Celta. Francotirador como pocos, La Pulga ya contabiliza 52 goles de falta en su carrera; 46 con el Barça y seis con la selección argentina. Una suerte que da vida al Barça.

