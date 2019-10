Hort: juego limpio y brillante

El hoy alemán Vlástimil Hort, nacido en Kladno (Checoslovaquia) en 1944, es un ajedrecista de gran brillantez, no solo como jugador, cuya partida más brillante no debía faltar en El Rincón de los Inmortales. Además de ser uno de los mejores del mundo durante casi veinte años, siempre ha exhibido deportividad y buena imagen a un nivel extraordinario, como se vio hace unos meses en su visita a Alcubierre, un pueblo de la provincia española de Huesca, donde afirmó que “el ajedrez siempre te da motivos para no sentirte viejo”; también propuso que para lograr el título de gran maestro haya que superar un examen sobre la historia del ajedrez. A los 75 años sigue activo en la competición, además de ser comentarista de torneos; por ejemplo, ya está anunciado en el abierto de Basilea (Suiza), del 2 al 6 de enero de 2020.

La partida de este vídeo, frente a otro de los grandes de su época, el húngaro Lajos Portisch, se disputó en el torneo de Madrid de 1973. El ataque de Hort, tras un sacrificio de peón en la apertura para desviar a la dama rival, podría ser una lección magistral en las escuelas de ajedrez.

