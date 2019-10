Márquez logra la ‘pole’ y se saca una espina en Japón

Marc Márquez no se sacia. El recientemente proclamado campeón del mundo de MotoGP saldrá desde la primera posición de la parrilla en el Gran Premio de Japón. En la clasificación disputada este sábado, madrugada hora española, sumó su décima pole del año, sobre un total de 16 carreras. Un dominio incontestable.

Estará acompañado en la primera línea de dos Yamaha, como viene siendo habitual, pero esta vez se coló un contendiente inesperado a la batalla por la vuelta rápida: Franco Morbidelli. El italobrasileño del Petronas se quedó a poco más de una décima de Márquez y desplazó a su compañero de equipo, Fabio Quartararo, a la tercera posición. Maverick Viñales saldrá cuarto y Cal Crutchlow quinto.

"Parece que las Yamaha aquí funcionan", valoró Márquez tras la tanda, mientras señalaba a Quartararo y a Viñales como los principales rivales de cara a la carrera. No se olvida el campeón de poner un ojo en la Ducati de Dovizioso, el segundo del campeonato y único piloto que durante la temporada ha sido capaz de inquietar, ni que sea mínimamente, el liderato del 93. La pole de Márquez supone una alegría para Honda, que desde 2011 no colocaba una moto suya en la posición preferente de Motegi, su circuito. Entonces lo logró Casey Stoner que, luego, quedó tercero en una carrera que ganó Pedrosa.

La clasificación para fijar el orden de salida de la carrera que se disputará este domingo, 8:00, hora peninsular, se disputó sobre un asfalto engañoso. El piso aparentaba estar seco pero, en realidad, escondía comprometidas ronchas de humedad. Una constatación del chaparrón que ya habían anunciado las previsiones meteorológicas y una trampa para los neumáticos. Antes de que las motos gordas salieran a rodar, otro Márquez, Alex, protagonizó durante la tanda de Moto2 una espectacular salvada cuando su montura lo descabalgó de manera salvaje. Más pruebas, para quien las precisara, que la clasificación exigía pilotar con tiento.

Márquez, flamante campeón desde la última carrera, en Tailandia, saltó a la pista como si tuviera cuentas pendientes que saldar. Y las tenía. No por pilotar en Motegi, en casa de Honda y ante las jefazos de la compañía, sino porque tenía clavada una espina, pequeña pero punzante para su autoestima de voraz competidor: En las siete temporadas que lleva corriendo en MotoGP, nunca había logrado salir desde la pole en Motegi. Márquez, que conserva la rutina de estrenar diseño de casco cuando visita la tierra del sol naciente, esta vez luce un guerrero, salió y cazó la vuelta rápida.

Luego, ya en el box, confesó que no le movió ningún sentimiento de desquite: "la verdad es que no me acordaba", dijo el piloto de Cervera cuando se le puso de manifiesto que la pole de Motegi, la que le faltaba, finalmente había caído en su zurrón. Una memoria corta, un apetito inmenso.

Puedes seguir Deportes de EL PAÍS en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la Newsletter.