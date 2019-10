España, un punto de indefinición

Con sumar un punto, España estará en la próxima Eurocopa. Esta noche, en el Friends Arena de Solna (20.45, La 1) tendrá la oportunidad de sacar el billete que no pudo cerrar en Oslo. Incluso si Suecia saliera triunfal, a La Roja aún le quedaría la bala de los partidos de noviembre, en casa, ante Malta y Rumanía El empate ante Noruega y el juego producido en el Ulleval Stadion delataron que la clasificación para el Europeo está más cerca que la propia definición del equipo y la idea con la que Robert Moreno afrontará la competición el próximo verano. “La selección que quiero es la que se vio en los partidos anteriores al de Noruega, con mayores porcentajes de posesión, circulaciones más largas y agresivas en la presión. Si a estos jugadores los pones a pelear balones largos seguro que vamos a perder”, defendió el seleccionador.

Sin embargo, con la Eurocopa a ocho meses vista, pocos elementos parecen claros y sólidos para ejecutar esa idea, más allá de la fe ciega que el seleccionador tiene en Ramos y en Busquets por encima de sus estados de forma. Alrededor de estos dos futbolistas, todo son incertidumbres. En su quehacer, el seleccionador ha instaurado un casting en las convocatorias, más abiertas que nunca, y ha repartido minutos para tratar de encontrar un once que aún no ha terminado de redondear.

El debate De Gea-Kepa no tardará en reabrirse si este último repite otro error como el del penalti ante los noruegos. Aún no hay pareja estable para Ramos y los acompañantes de Busquets bailan en cada partido. Un día son Fabián y Parejo, y otro se suman Thiago, Cazorla o Saúl. La gran España que dominó el fútbol mundial durante el periodo 2008-2012 se definió por el estilo a partir de sus centrocampistas. Sin Iniesta, Xavi y Xabi Alonso, solo Fabián parece haberse asentado como la única gran aportación de la etapa Luis Enrique-Robert Moreno al centro de campo. Ni Thiago, Koke, Isco, Saúl y Ceballos han acabado por romper. El caso de Busquets es significativo. Medirá la jerarquía del seleccionador ante el grupo si este no eleva su rendimiento y decide mantenerlo. Rodrigo empuja fuerte con el encaje y el nivel que está ofreciendo en el Manchester City de Guardiola. Hasta ahora, ni Luis Enrique ni Moreno, salvo en los últimos minutos de los dos partidos con Noruega, han probado a mezclarlos. Tampoco parece estar en la cabeza del seleccionador iniciar un sorpasso que acabe por entregarle el mando a Rodrigo. “Nadie es insustituible”, asegura Moreno, que explica la versión rebajada de Busquets que se está viendo desde el contexto futbolístico. “Yo no le percibo tan alejado de su mejor versón. Busquets es fuerte en la iniciación del juego, en salir de la presión del rival, en los cambios de orientación y el primero en ir en la presión tras pérdida. Si el Barça y nosotros favorecemos eso siendo equipos cortos y tiene que hacer retornos de 60 metros sufrirá”. Busquets, en ausencia de Ramos, será el capitán si Moreno le alinea.

La delantera también tiene que definirse. Si se juega con falso nueve o con un punta de referencia como Morata o Alcácer. Sólo Rodrigo Moreno, que ayer se retiró con un pinchazo del entrenamiento, parece fijo. Con la clasificación a tiro, las dudas de la capacidad de esta selección para batirse en la Eurocopa con Francia, Alemania, Portugal, Inglaterra y Holanda son notables. “Si alguien cree que las selecciones que están por encima en el ránking FIFA nos van a ganar fácilmente, mejor”, sostiene Moreno.

