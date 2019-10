El vídeo de MTB con un millón de visualizaciones en un solo día

Fabio Wibmer es un ciclista especializado en trialbiking urbano, una especia de parkour pero sobre ruedas, y ha sido noticia porque su último vídeo subido a YouTube ha alcanzado casi los 17 millones de visualizaciones, un millón solo en el primer día.

El corto, de ocho minutos, ha tardado en rodarse casi un año y en él se ve al ciclista progresando por las calles de Innsbruck, Viena, Salzburgo o Linz, de la manera que le gustaría a cualquier chaval de 10 años con su bicicleta, con trucos imposibles.

"El rodaje de la ley de Wibmer fue en realidad el más desafiante que he realizado", aclara el deportista. La grabación hay que verla hasta el final, porque tal y como evoluciona Fabio por la calle, con trucos y saltos espectaculares, con tal fluidez, parece que las cosas que hace están al alcance de cualquiera. Nada más lejos de la realidad: "Para algunas escenas necesitábamos muchos intentos, a veces incluso centenares”. Al final del corto se pueden ver algunas de esas "tomas falsas" que acaban en bofetadas. Y un aviso: "Niños no hagáis esto en casa, no es tan fácil e inofensivo como parece”.

La producción muestra a Fabio con su bicicleta BMX saltando coches, subiendo escaleras mecánicas, salvando caídas impresionantes, y todo en tono lúdico. Un homenaje al outdoor urbano y de montaña que invita a coger la bici y a disfrutar del aire libre.

Un campeón con visión mediática

No es la primera grabación de Wibmer que se convierte en viral. El rider tiene ojo para estas cosas. En el 2015, obtuvo el Premio al Mejor Vídeo Deportivo en el certamen WebVideo alemán ¿Su receta? Incluir los trucos más alucinantes del freestyle, pero encuadrados en una historia apasionante como para que el usuario quiera esperar ocho minutos en Internet a ver el final. “Es importante hacer que todo sea entretenido. Hay innumerables vídeos que solo muestran un clip tras otro. En la mayoría de los casos, eso es bastante aburrido y monótono", explica Wibmer. La realidad es que suena bastante más fácil de lo que realmente es. Pero esta sencilla fórmula ya le ha proporcionado en otros vídeos como Fabiolous Escape 2, filmado en las montañas de Austria y en la nieve, más de 44 millones de visitas en YouTube.

Con la ley de Wibmer, la superestrella de la bicicleta ahora demuestra que el ajetreo y el estrés de la gran ciudad no existen para él. Ha transformado Innsbruck, Salzburgo, Viena y Linz en su patio personal. "Cuando me subo a mi bicicleta, me las arreglo para alejarme de este ritmo agitado y descansar un poco", comenta este joven de 24 años. "Quería transmitir este mensaje a través de la ley de Wibmer. Espero que otros sientan lo mismo".

Aparte de su ojo clínico para desarrollar historias sobre el sillín y de ser un portento de los trucos freestyle, Fabio también es un ciclista excepcional. Dentro de la categoría downhill y freerider, es campeón del Whip-Off Contest de Austria 2015, campeón de Austria de Downhill 2016, ganador de la Copa Innsbruck Downhill 2016 y 2017, y ganador del Whip Off en el Dirt Masters Festival en Winterberg. Parece que lo de hacer cosas “flipantes” sobre la bici lo tiene resuelto.

