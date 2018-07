Plan perfecto de fin de semana en Innsbruck, Austria

En España todo el mundo aficionado al fútbol conoce Innsbruck, allí comenzó la etapa dorada de la selección española, aunque últimamente parece haber perdido algo de brillo. Sin embargo, el valle del río Inn ofrece a los amantes de la montaña un mundo rebosante de posibilidades…además de recuerdos futboleros. Le propongo pasar un fin de semana fantástico con el plato grande y a toda pastilla.

A poco más de dos horas de vuelo se llega a Múnich desde cuyo aeropuerto se pueden coger autobuses por unos 8 euros dirección Innsbruck (a 100 km) . La primera tarde uno puede perderse por el casco antiguo de la ciudad desde donde le contemplan más de 600 años de historia imperial. Como el Tejadillo de Oro, tesoro del renacimiento, con 2675 tejas de cobre chapadas en oro, y construido por el emperador Maximiliano I a su esposa, a la que, por lo visto, no hacía ni repajolero caso. Visita obligada es la Iglesia de la Corte, donde se encuentran 28 figuras de bronce, “gigantes negros” que rodean el cenotafio del emperador Maximiliano I, Max para los amigos. Entre las grandes estatuas figura la de Felipe el Hermoso, como duque del Tirol y rey de Castilla ¿Usted lo sabía? Yo lo descubrí allí. También hay que recorrer las estancias del Palacio Imperial, uno de los tres monumentos culturales más importantes de Austria, y aunque cuentan que a Sisi emperatriz no era le gustaba mucho, vale la pena la visita.

ampliar foto Eduardo Salete Balder

Después del “tute” cultural, pasear por la calle de Herzog-Friederich hacia la calle Maria Teresa, con sus soportales góticos, sus tiendas y puestos de restauración es una delicia. Con suerte se puede disfrutar de algún evento deportivo. Yo tuve la suerte de convertirme en espectador accidental del International Golden Roof Challenge 2018, una competición de salto de pértiga y de longitud en plena calle Herzog-Friederich con buena música, gran ambiente y mejores deportistas. Nunca había experimentado el atletismo tan cerca y en un entorno tan fascinante... uno de esos regalos inesperados que te ofrecen los viajes.

Si quiere ir de compras, el casco antiguo está trufado de tiendas de todo tipo, típicas y tópicas. Le recomiendo la tienda de fragancias autóctonas Acqua Alpes elaboradas con agua de madera y flores de los Alpes, justo al lado del tejadillo dorado, en la calle Hofgasse. Claro que también puede mandar al garete toda la visita cultural y consumista y subirse a la bici a disfrutar de las montañas nada más llegar a Innsbruck. No tiene más que ver algunas rutas abajo indicadas.

Día 1, a la montaña

Innsbruck es el parque de atracciones europeo para todo tipo de ciclismo. Lo mejor es levantarse pronto y alquilar la bici, porque a medio día las térmicas pueden formar nubes en las montañas y por la tarde puede formarse un tormentón de "ciscarse la perra", sobre todo en verano. Puede alquilar su bicicleta en la tienda Die Börse, pasado el arco del triunfo en la calle Maria Teresa, tienen una selección de material y servicios fantástica, allí es donde alquilé mi equipo. Otra buena idea es hacerse con la Bike City Card, que le va a dar acceso a todos los funiculares, singletrails y bikeparks. Una vez equipado, tiene una oferta ilimitada de rutas y opciones, pero como el tiempo no lo es, vamos a concretar.

Alternativas a la bici Via ferrata en el Kaiser Max Helga Andreatta TVB Innsbruck Otras actividades Outdoor en la lista de los "debe" En el universo Innsbruck no todo es bici. Apunte para futuros planes.

Trekking y Trail Running. Como pasa con la bici, Innsbruck tiene cientos de rutas, bien señalizadas, que harán las delicias de los senderistas y "runners" tanto si se quiere completar una sola jornada o terminar una ruta de largo recorrido. Yo disfrute de la “Zirbenweg” (camino de los cembros) , que forma parte de una ruta de 7 días, la Innsbruck Trek, cuyo waypoint a señalar son las montañas Kalkkögel, las “Dolomitas de Tirol del Norte”. Una ruta por singles trails entre bosques de pinos, prados hacia las estaciones de esquí y los refugios de montaña. La ruta que apunte en los “debe” para la próxima vez es la “Karwendel Höhenweg”: 63 Km, 6 etapas, desnivel acumulado de 7000 metros y 3,400 metros de ascenso. Una ruta dura en el Parque Natural de Karwendel, el mayor de Austria…debe ser fantástica. Descenso de cañones y rafting. Aunque se puede hacer en el rio Inn, el Ruetz está en mi lista para la próxima vez. Con aguas blancas categoría III-IV y más de 7 kilómetros de descenso. Escalada. En Innsbruck la cordillera Nordkette ofrece vías ferratas, zona de bulder, paredes escarpadas y vías de todo tipo. Y si no es suficiente en la ciudad está el rocódromo inndoor de Rum con 350 m² de superficie de escalada y 70 rutas. Me apunto la vía ferrata en la pared de Martinswand, 600 metros de altura donde se encuentra la gruta del Emperador Maximiliano (Kaiser Max). Dicen que es bastante dura…pero que las vistas valen la pena.

[1] Descenso y singletrail. Desde el funicular Nordkettenbahnen se puede acceder los trails de descenso "The First One”, “The Wild One” o “The Rough One”, que serpentean desde la montaña hacia la ciudad. Si quiere algo más suave tiene el “Chainless One”, diseñado por Tom “Pro“ Prochazka para disfrutar a tope y está abierta a todos los niveles técnicos. Pero si lo suyo son las emociones fuertes, pruebe el Nordkette Singletrail, desnivel de 1000 metros, uno de los más difíciles de Europa, en este hay que atarse los machos ¿Qué si yo lo he hecho? Ni harto de "bier".

ampliar foto Descenso en Nordkette, con vistas a Innsbruck. Tommy Bause TVB Innsbruck

[2] Rutas MTB. Casi saliendo con la bici de la tienda Die Börse, ya tiene usted más de más de 115 km de rutas para todos los niveles. La Hoadlhaus comienza al sur de Innsbruck, desde Axam y llega a 2.336 metros de altitud hasta el restaurante del mismo nombre, con 1350 metros de desnivel y 8,5 Kilómetros de longitud; esta es para los ciclistas más experimentados. Para nivel medio se puede escoger la ruta Innsbruck-Thauler que combina tramos asfaltados entre la población de Innsbruck con fuertes subidas hasta los prados de ThaurerAlm. Una ruta con fantásticos paisajes y que transcurre entre umbrosos bosques de cembros y prados de montaña.

Tarde de relax. Después de la ruta, dura pero reconfortante, si disfruta del clima que encontré yo, probablemente llueva aunque haga mucho calor. Estando yo en Innsbruck en pleno junio, el termómetro alcanzó los 30 ºC casi diariamente, parecía un país tropical. Así que, según el tiempo, puede dedicarlo a otra ruta de bici, senderismo o enriquecimiento cultural. Los planes deben adaptarse a las circunstancias, es el secreto del buen viajero. Consulte la agenda de la ciudad porque la oferta de eventos en Innsbruck durante el verano es muy extensa, desde conciertos de Jazz en el Palacio Imperial a competiciones deportivas. Un ineludible es la visita al trampolín de saltos de esquí Bergisel Innsbruck, impresionante, con un poco de suerte podrá presenciar saltos de entrenamientos que se realizan en verano.

ampliar foto El autor con Andreas Reiter en el Umbrüggler Alm, Cordillera Nordkette. Eduardo Salete Balder

Día 2, a la carretera

[3] Ciclismo de carretera. Igual que en Bicicleta de montaña, en ciclismo de carretera se puede estar un año dándole al pedal y no completar todas las rutas que recorren los valles de Innsbruck. Le recomiendo la 5-Fingers-Tour, que recorre cinco valles adyacentes al valle Wipptal. La ruta sale desde el sur de Innsbruck hacia el castillo Ambras. Las carreteras son solitarias y el paisaje alpino sobrecogedor, pero eso sí, la ruta es dura: 2600 metros de desnivel en 160 Kilómetros. La buena noticia es que no es circular y se puede acortar cuanto y cuando se quiera…si las piernas no dan, o se acaba la batería de la e-bike.

[4] Cicloturismo. De las innumerables rutas culturales y gastronómicas, quizá la más atractiva para mí sea la de la ruta del rio Inn, que sigue el curso de las aguas. En realidad son 520 kilómetros desde el nacimiento en Engadina (Suiza) hasta la desembocadura en el Danubio en Passau (Alemania), pero en las inmediaciones de Innsbruck la distancia del recorrido son 97 kilómetros. Ruta poco exigente desde el punto de vista físico, pero con aldeas, restaurantes, monumentos y paisajes alpinos que se quedarán en su recuerdo.

Después de la panzada de pedal por los mejores paisajes alpinos, ya solo le queda ducharse, comer y volver a Múnich para tomar su vuelo de la tarde y atesorar una experiencia outdoor que le va a durar toda la vida. Si este no es el mejor plan de fin de semana para montar en bici que le han propuesto en EL PAÍS…poco le debe faltar.