El dilema de Lopetegui

El 28 de octubre de 2018 es una fecha grabada en la trayectoria de Julen Lopetegui. El 5-1 del Barcelona al Madrid que entrenaba el preparador vasco supuso su destitución un día después como técnico del conjunto blanco. Atrás había quedado el despido del puesto de seleccionador español días antes del inicio del Mundial de Rusia por negociar con el Madrid en plena preparación del evento. Elegido por Monchi para dirigir el nuevo proyecto del Sevilla, el entrenador vuelve al Camp Nou al frente de un equipo que acumula nueve derrotas seguidas en el feudo del Barcelona (Movistar LaLiga; 21.00 horas). El Sevilla no gana en LaLiga en el estadio catalán desde el 15 de diciembre de 2002 (0-3). “No tengo una motivación especial por visitar un campo como el Camp Nou. Mi motivación es la de hacer un buen partido con el Sevilla en un estadio que no se nos da bien”, respondió el propio Lopetegui cuando se le comentó la goleada sufrida ante el Barcelona que supuso su adiós del Madrid.

En la cabeza del entrenador bulle más bien la preocupación por cómo hacerle daño al Barcelona. En el entorno del Sevilla son muchas las voces que discuten la persistente apuesta de Lopetegui por el holandés De Jong como único delantero del equipo. El atacante fichado este verano del PSV a cambio de 12 millones ha jugado como titular en seis de los siete partidos de LaLiga del conjunto andaluz. No solo no ha marcado, sino que las estadísticas de LaLiga solo le cuentan tres disparos a la meta rival en una lista liderada por el realista Oyarzabal, con 10. Compañeros como Ocampos (6) o Nolito, Óliver Torres o Jordán (4) superan al holandés, quien apenas ha rendido cuando ha jugado fuera de su país. Así le ocurrió en el Borussia de Mönchengladbach y el Newcastle entre 2012 y 2014.

“Los goles los hace el Sevilla. De Jong nos da mucho trabajo. Tenemos muchas alternativas arriba y ya veremos lo que hacemos”, aclaró el entrenador, interrogado por la principal incógnita en el once del equipo andaluz, que no es otra que quién será el delantero en el Camp Nou. El dilema del nueve se abate sobre un equipo que defiende manera aceptable y que tiene más problemas a la hora de la finalización. O al menos sus delanteros. Ni De Jong ni Chicharito ni Munir han anotado en LaLiga, donde los goles se reparten entre Ocampos, Vázquez, Jordán y Nolito (dos cada uno), Óliver Torres y Reguilón. De Jong ha jugado seis partidos de LaLiga, mientras que Munir se ha alineado en tres y Chicharito solo en dos (apenas 41 minutos).

“Quiero dar más y más en los partidos”, admitía el propio Chicharito nada más acabar el choque de la Liga Europa del pasado jueves. El mexicano había anotado su segundo gol en la competición europea en dos partidos, conseguidos en 192 minutos mientras De Jong no ha marcado en los 520 que lleva disputados. “Es cierto que De Jong trabaja mucho, pero también lo es que se aleja demasiado del área, que no pisa todo lo que debiera”, afirman técnicos del propio Sevilla. “De Jong no puso en apuros a Ramos en el duelo ante el Madrid”, insisten antes de enfrentarse a un central de la talla de Piqué. Mientras, la grada se pregunta por qué el israelí Munas Dabbur, que anotó 37 goles la pasada campaña en el Salzburgo, todavía no ha debutado en LaLiga y ha quedado fuera de la convocatoria para el partido ante el Barcelona. Dabbur jugó 11 minutos el pasado jueves en el partido y la afición del Sevilla ovacionó cada una de sus escasas intervenciones en un claro mensaje a Lopetegui. El equipo andaluz se gastó 15 millones de euros en Dabbur. Tampoco viaja a Barcelona el delantero Rony Lopes, por el que pagó 23 al Mónaco. 38 millones se quedan en la capital andaluza al mismo tiempo que el enigma del nueve se cierne sobre la cabeza de Lopetegui.

