El Sevilla cumple ante el Apoel

El Sevilla vivió una plácida noche europea. El pentacampeón de la Liga Europea cumplió con el objetivo de derrotar a un rival menor como el Apoel y asentar su liderato de grupo. Además, lo hizo reservando a un buen número de titulares pensando en la cita tan importante del Camp Nou del próximo domingo en LaLiga. Lopetegui tiró de plantilla y realizó hasta 10 cambios con respecto a los hombres que derrotaron a la Real Sociedad. Solo repitió el central Koundé mientras elementos capitales como Navas, Diego Carlos, Fernando, Ocampos o De Jong gozaban de descanso. Era el momento de ver en acción a futbolistas como Chicharito, Pozo, Munir o Lopes, que se tomaron en serio el choque y demostraron un afán competitivo que seguramente alegró a su entrenador. El Sevilla hizo un buen primer tiempo y luego flojeó bastante en la segunda parte. Eso sí, el Apoel, ultraconservador, no gozó de ninguna ocasión clara para marcar.

4-3-3 Julen Lopetegui 13 Bounou 3 Sergi Gómez 15 Alejandro Pozo 18 Escudero 12 Jules Koundé 24 Joan Jordán 17 Gudelj 22 Tarjeta amarilla 76' Tarjeta amarilla Franco Vázquez 11 Cambio 60' Sale Bryan Gil Salvatierra Munir 7 Cambio 71' Sale Banega Marcos Lopes 14 1 goles 16' Gol Cambio 78' Sale Dabbur Chicharito 27 Vid 44 Nick Ioannou 90 Vujadin Savic 17 Tarjeta amarilla 64' Tarjeta amarilla Antonio Jakolis 91 Dragan Mihajlovic 30 G. Merkis 14 Uros Matic 8 Lucas Souza 6 Cambio 79' Sale Efrem Savvas Gentsoglou 11 Cambio 83' Sale Aloneftis Musa Al-Taamari 20 Cambio 65' Sale Hallenius Pavlovic 5-4-1 Thomas Doll

También ayudó en el dominio global del Sevilla la debilidad de un Apoel que salió al Pizjuán bastante acomplejado. Metido en su campo con una línea de tres centrales, el equipo chipriota fue dominado desde el primer minuto. El Sevilla se hizo dueño del balón, lanzó cuatro saques de esquina en apenas cuatro minutos y no le dio a su rival la más mínima opción. Poco a poco fueron llegando las ocasiones para el cuadro de Lopetegui. La tuvo Koundé, pero fue Chicharito el que volvió a demostrar su olfato goleador en Europa. El mexicano volvió a marcar, tal y como hizo en el estreno continental frente al Qarabag en Azebaiyán. En esta ocasión llegó muy rápido a un buen centro de Munir. El mexicano, que goza del cariño de la afición, está llamando a la puerta de una titularidad de la que goza, por el momento, De Jong. Jordán pudo hacer el segundo, pero su disparo salió fuera por poco al filo del descanso. El Apoel, que venía de ganar la Supercopa de su país, ni tiró a la meta del Sevilla, donde se estrenaba Bono. Lo más peligroso del conjunto chipriota fueron sus ultras, que tuvieron algún incidente con la policía en la previa del encuentro.

El Sevilla se relajó en la segunda parte. Sobraron algunas acciones erróneas de sus jugadores producto de la falta de intensidad en un duelo que se tenía muy dominado. Un defecto que no se debe repetir en choques de mucha más trascendencia. La superioridad fue tan grande que se dieron fases de auténtico aburrimiento. El público solo se animó con los cambios. En especial con la entrada de Dabbur, con el que Lopetegui no cuenta mucho. El israelí fue ovacionado y ofreció pinceladas de buen fútbol. El Sevilla mantiene su racha de triunfos en Europa, donde todavía no ha recibido ni un gol y ha anotado cinco. Eso sí, es un equipo muy bien armado al que le sigue faltando un poco de pegada.

