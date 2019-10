Shubenkov: “Los vallistas deberíamos plantarnos si McLeod tiene una calle central”

España reclamó al jurado de apelación que se repitiera la final de los 110m vallas en la que Omar McLeod obstaculizó y privó de una medalla a Orlando Ortega, y la IAAF le respondió que entendía perfectamente su enfado, que McLeod, en efecto, al caerse en su calle, impidió que Ortega, lanzado, le adelantara en las últimas vallas, pero que no podía hacer nada. De lo que os quejáis, le dijeron a José Luis de Carlos y Carlota Castrejana, los representantes del equipo español, es algo muy habitual en las vallas.

Al día siguiente, la federación dice que acepta la decisión y que quizás debería aprovechar la IAAF para cambiar el reglamento para dar respuesta a un problema que todos sabemos que existe pero para el que ninguno se le ocurre una solución de justicia, como dijo José Peiró, director técnico nacional. La injusticia reside en que el causante del destrozo, el campeón olímpico McLeod, sí que recibió un castigo por su acción, pero Ortega se quedó sin la medalla que tenía al alcance de 10 metros.

Muchos, al ver lo sucedido, recordaron cómo en la final del Mundial de Pekín, el cubano Dayron Robles hizo su propio McLeod para evitar que le adelantara el chino Liu Xiang. Primero, cuando el chino se puso a su altura, en la novena valla, le agarró del brazo y le desequilibró, y volvió a molestarle en la décima. A Robles, que cruzó primero la línea, le descalificaron, pero el oro fue para el norteamericano Jason Richardson, que se benefició del barullo para colarse por delante de Xiang, finalmente segundo.

A Serguéi Shubenkov, el vallista ruso que se benefició de la situación –marchaba detrás de Ortega en el momento de los hechos—para alcanzar la medalla de plata, sí que se le ocurre una solución para evitar que se siga diciendo que peligros como los que genera McLeod son habituales en las vallas, e inevitables. Una solución que, desgraciadamente, es inaplicable. “Sí, claro, por supuesto que McLeod es un peligro”, dice el ruso, campeón mundial en Pekín 2015. “Quizás los vallistas deberíamos crear un sindicato de afectados por sus maniobras; y si vemos que McLeod tiene una calle en el centro de la pista, los demás nos plantaríamos ante los tacos de salida brazos cruzados, y cuando el juez diga, ‘en sus marcas’, nosotros nos cruzaríamos de brazos en vez de ponernos en tacos y diríamos, no, no nos ponemos en nuestras marcas hasta que este no se vaya a la calle nueve, y los demás de la una a la siete, dejando siempre una de seguridad entre él y nosotros”.

Shubenkov explica que si piensa así, que McLeod es un peligro, no es solo por solidaridad con Orlando –“coincidí con él en el control antidopaje y lo vi tan hundido, tan desesperado, que solo le pude decir, ‘bienvenido al club, los dos somos víctimas de McLeod’”, dice el ruso en charla con varios periodistas españoles–, sino por sufrimiento propio. “Este tipo es realmente inestable y tiende a fallar no a caerse, cuando se ve superado. Él siempre sale más rápido y a mí me toca intentar adelantarle, y, si le tengo al lado, siempre es un riesgo. Tiende, tiende, a abrir los brazos y tú tienes siempre que tenerlo en cuenta, y lo hace en todas las carreras, y no solo en esta. Lo he puesto en un post de Instagram que si queréis os traduzco. Tiende a ‘inclinarse’ sobre los otros vallistas, hablando así, en abstracto”, dice el ruso. “Y de verdad me alegro de verdad de que Orlando no acabara lesionado. A mí me derribó en la Diamond de Rabat, en mayo, y me fastidió lo que me quedaba de temporada. Me hice arañazos en la cara, pero en el tobillo, la pierna izquierda y la espalda aún tengo molestias. No he llegado aquí al 100% por culpa de McLeod”.

