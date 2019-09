Valverde: “Este año nos ha venido pronto el bajón”

Desnortado un poco en LaLiga porque todavía no ha logrado ganar en campo ajeno, pues cayó con el Athletic y el Granada al tiempo que no pasó del empate ante Osasuna, el Barça se cita este sábado (16.00) con el Getafe en el Coliseum. Sexto en el campeonato, con urgencias nada más empezar el curso y sin poder contar con Messi –lesionado muscularmente por tercera vez desde que llegara de las vacaciones-, Valverde sabe que necesita vencer para borrar las dudas sobre su gestión y el juego del equipo. “Tenemos que ganar cuanto antes para quitarnos esa sensación de encima. No lo hemos hecho fuera de casa y tampoco hemos hecho buenos partidos. Nos tenemos que centrar en eso, no solo en el resultado porque lo que te da el buen resultado es el buen juego”, razonó el técnico azulgrana. Y añadió: “Tenemos que dar un paso al frente en ese aspecto. El Getafe nos va a obligar mucho y con su actitud te exige estar muy metido en el partido, es un campo complicado. Es bueno que sea un gran rival”.

Conjunto de cerrojo y pegada, el Getafe ya le complicó la vida al Barça en los últimos cursos. “Será un partido parecido. Es un equipo muy rocoso, difícil de pasar, disciplinado en la presión y que se despliega muy bien en ataque porque llega con muchos. En eso tenemos que tener mucho cuidado porque además concede poco”, expuso el preparador. Aunque no tiene el Barça la fortuna de cara, con más lesiones de la cuenta. “En eso es el inicio de año más complicado”, apuntó Valverde; “entre otras cosas porque no estamos los primeros, que es donde nos gusta estar. Hay bajones durante el año y nos ha venido pronto”. Aunque uno de los motivos puede ser que el grupo no ha cogido todavía la forma, lastrado por una temporada de viajes. “Nunca doy mucha importancia a la preparación física, aunque sé que hay gente que sí”, soltó de forma un poco sorprendente; “es una manera muy etérea de incidir en el equipo positiva o negativamente. Cuando ganas estás muy bien y viceversa. En realidad nadie entiende de preparación física porque si tienes dos partidos seguidos te tienes que ir preparando sobre la marcha. No voy a echar la culpa a la pretemporada. Estamos en el Barça”.

Pero Messi no está –“no sé cuánto estará de baja, pero no es una lesión grave, es una pequeña elongación”, convino Valverde- y eso es un hándicap para el equipo, que todavía no ha dado con el once. “Nos falta un jugador absolutamente desequilibrante. Pero tenemos recursos para manejarnos en diferentes situaciones”, matizó. Como Luis Suárez, que no está fino. “Lleva pocos partidos y ha estado unas semanas lesionado. Necesitaba hacer la puesta a punto como los demás. Ahora, no tiene margen para hacer pretemporada sino que lo tendrá que hacer sobre la marcha. Como ocurre con Leo o Dembélé. Luis es como todos los goleadores, cuando marca, los hace todos seguidos y esperamos que nos dé más”, le defendió el técnico.

A la espera de que recobre la forma, de momento son los jóvenes los que pujan. Como Ansu Fati, ya español pero sin destino seguro de competición porque ahora parece más cercano de ser convocado para los partidos regulares de la Sub-21 que en el Mundial Sub-17. “Me gustaría que estuviera más tiempo con nosotros. Si va con la Sub-21 sería en el parón de las selecciones. Si va con la Sub-17, estaremos más tiempo sin poder contar con él. Cada uno mira su beneficio”, zanjó Valverde, preocupado por el bien común de su equipo. Unos jugadores, en cualquier caso, que cenaron esta semana para hacer piña. También cenó anoche Arthur con Neymar como se vio en las redes sociales, un asunto espinoso porque en el curso anterior una salida nocturna con el brasileño le pasó factura en el campo. “El año pasado aprendió muchas cosas. Una de esas fue esa salida con Neymar. Ahora está bien y queremos que siga así. No tengo que valorar más que fue con un amigo suyo y cenó con él”, cerró el preparador. Y tiene razón porque Arthur no entró en la discoteca.

