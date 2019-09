Hazard, bajo el foco blanco

La última vez que el aficionado del Real Madrid vio a Eden Hazard sobre el césped del Santiago Bernabéu fue el pasado miércoles, antes del partido ante Osasuna, y el jugador belga sostenía en su mano el premio que había recibido en la gala The Best como integrante del mejor once del último año. “Le aburren los premios individuales”, aseguran, sin embargo, en el club blanco. No jugó por decisión técnica, después de disputar 89 minutos del encuentro ante el Sevilla del anterior domingo, y poco más de una hora frente al PSG en París cuatro días antes. El belga, de 28 años, llega descansado, y será uno de los fijos de Zidane para el derbi ante el Atlético, al que se enfrentará por segunda vez tras la goleada encajada en Estados Unidos en pretemporada (3-7).

“No está pensando en ninguna revancha, esas palabras pasan de largo en su cabeza, como si no existieran”, aseguran en el Madrid. “Para él un partido es solo eso, un partido. No pone ni colores al rival, lo relativiza todo”, amplían. “El derbi es una cuestión de mentalidad. Si tú lo quieres más, lo ganas”, señaló el propio Hazard recientemente en una entrevista para una marca de cervezas. “Es el hombre tranquilo y feliz por excelencia. El fútbol para él es el juego más divertido que existe, por lo que tensión, cero. Juega un rondo con la misma naturalidad que un partido en el que están todos a mil”, remarcan en el club, donde se muestran muy sorprendidos con el carácter “alegre y tranquilo” del futbolista. “Tengo ganas de enfrentarme con Diego Costa, porque hemos jugado juntos y es mi amigo”, confesó el belga en la misma charla. Ambos vistieron la camiseta del Chelsea entre 2014 y 2017.

“Sabemos el jugador que tenemos, y en cualquier momento va a responder. Ya lo hizo en Sevilla”, señaló Zinedine Zidane, consciente de que su impacto en el equipo (tres remates, tres regates completados, 47 pases buenos, 23 posesiones perdidas; sin goles ni asistencias en los tres partidos oficiales que ha disputado hasta el momento) no ha sido el esperado para un jugador que llegó a cambio de 100 millones de euros, el fichaje más caro en la historia del Madrid. “Claro que todo el mundo espera más de él y lo sabe. Estamos con él y él está con nosotros. Hay que ir partido y partido porque seguramente va a ser el jugador que queremos”, advirtió Zidane, en un mensaje que trasladó no solo sus anhelos como entrenador, sino los de un club que ha colocado sobre Hazard la responsabilidad de ocupar el puesto de jugador franquicia tras la marcha de Cristiano Ronaldo hace dos temporadas.

Su inacabada puesta a punto en pretemporada, en la que su peso tras la vuelta de vacaciones estuvo en entredicho, sumada a la lesión muscular que sufrió en el entrenamiento previo al debut en Liga con el Celta, y que le mantuvo de baja las tres primeras jornadas, sirven de coartada, por el momento, para proteger a un jugador sobre el que se situará el foco blanco en el Wanda Metropolitano. “No voy a dudar de Hazard ni del resto de jugadores para estos partidos”, le refrendó Zidane, que ha probado desde su llegada distintos esquemas de juego, desde el 4-3-3 al 4-4-2, para tratar de potenciar las capacidades del belga, quien ha demostrado una notable sintonía en ataque con Benzema, que después de Kroos (12) es el compañero de quien más pases ha recibido (8).

“Quiero marcar, ganar el partido y ver a los aficionados felices. Cuando juegas al fútbol sabes lo que es un derbi. Conoces los sentimientos, a las aficiones, especialmente cuando juegas en la misma ciudad, no hace falta hablar sobre ello, sabes lo que tienes que hacer para ganar”, concluye Hazard en su entrevista. Durante su estancia en Londres disputó 59 derbis con el Chelsea ante Arsenal, Tottenham, Crystal Palace, Fulham y West Ham, los otros cinco equipos de la capital inglesa. Su balance fue de 34 victorias, 12 empates y 13 derrotas; y marcó 18 goles.

