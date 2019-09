Ding y Vachier ya no son tan favoritos

Desde que el entrenamiento con computadoras muy potentes ha revolucionado el ajedrez, las estrellas tienen problemas para imponer su teórica superioridad, y más aún cuando el formato es de eliminatorias cortas (a dos partidas, cuatro en la final), como en la Copa del Mundo que se disputa en Janti Mansiisk (Rusia). El chino Liren Ding (3º del mundo) y el francés Maxime Vachier-Lagrave (4º) no han podido aprovechar la iniciativa de las piezas blancas frente al también chino Yangyi Yu (15º) y el azerbaiyano Teimur Radyábov (14º), respectivamente, en el primer asalto de semifinales.

En el caso concreto de hoy, las acusaciones de falta de combatividad, habituales en estos casos, no serían justas porque ambas partidas han sido interesantes, aunque hayan durado menos de tres horas (27 y 31 movimientos). En el caso de Ding, es muy probable que su estrategia para el duelo fraternal sea cansar a Yu, quien ya ha disputado quince partidas de desempate (además de las once lentas), por solo seis del primer cabeza de serie. Además, Ding está entre los cinco primeros del mundo en las tres modalidades (clásica, rápidas y relámpago), y de ahí la extraordinaria dificultad de doblegarlo. De hecho, Yu logró cierta ventaja con negras, pero su compatriota encontró la manera de reorganizar sus piezas para no sufrir mucho.

Es probable que Vachier-Lagrave tampoco tenga inconveniente alguno en llevar el duelo a la vibrante emoción de las partidas rápidas del sábado, porque en ellas es el número uno del mundo. Pero Radyábov parece estar en forma; tras eliminar en el desempate a la mayor sensación del torneo, el estadounidense Jeffery Xiong, de 18 años, hoy parecía que su posición con negras era muy pasiva, pero él mismo reconfirmó en pocos minutos que es uno de los mejores defensores del mundo (el entrenamiento intensivo con computadoras ha mejorado muchísimo la capacidad defensiva de los jugadores profesionales en general). Sin embargo, es probable que mañana decida correr algún riesgo con blancas, salvo que no se sienta inferior al francés en las modalidades rápidas.

Los dos finalistas de esta Copa del Mundo tendrán una plaza adjudicada en el Torneo de Candidatos, previsto para marzo o abril de 2020, casi seguro en Yekaterimburgo (Rusia). Y el vencedor del duelo por el tercer puesto será uno de los aspirantes a la plaza por invitación directa de la Federación Internacional (FIDE).

Las semifinales se retransmiten en directo, con comentarios de Leontxo García y el GM Elizbar Ubilava, a partir de las 15.00 (hora de Janti Mansiisk), 12.00 en Madrid, 07.00 en Buenos Aires, 05.00 en Bogotá y Ciudad de México.

