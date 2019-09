Marc Márquez reina en Aragón

Marc Márquez cruzó la meta de Motorland simulando que pescaba. Tanta ventaja le llevaba al segundo, casi cinco segundos sobre Andrea Dovizioso, que tuvo tiempo de desacelerar, ponerse de pie sobre la Honda, mirar hacia el muro para localizar a sus mecánicos y dedicarles un gesto cómplice: una recogida de carrete y un tirón de caña. La presa había sido capturada. Márquez ganó con suprema autoridad en Aragón y pone otra manta sobre el grueso colchón que le separa de Dovizioso. Ya son 98 los puntos que le lleva de renta al de Ducati.

Márquez lo tiene todo de cara para ser campeón en Tailandia, dentro de dos semanas. Ganando la carrera, su sexta corona de MotoGP, octava de su carrera, será una realidad. Si no vence pero le saca dos puntos de margen a Dovi, también.

En Motorland el domingo amanecía lluvioso. Un chubasco empapó el asfalto de la pista maña y cuando las motos asomaron por el garaje para realizar el warm up, el ensayo matinal que sirve para las últimas probaturas antes de la carrera, el piso no estaba para muchas florituras. Marc Márquez solo paseó la Honda una vuelta, lo justo para catar la adherencia y practicar la salida parada. No necesitaba mucho más el líder del mundial, dominador de los entrenamientos y poseedor de la pole.

Se confirmó luego, a la una en punto, horario insólito pero impuesto para no coincidir con la carrera de F1, cuando se iluminó el semáforo verde. Salió como una flecha el 93, dispuesto a abrir hueco desde el mismo arranque. Montaba neumático blando en su rueda trasera, máxima adherencia inmediata, y antes de completar la primera vuelta ya había metido un segundo a sus perseguidores. Eran Miller y Quartararo los que trataban de no perder de vista el colín de la Honda Repsol, pero Márquez era un martillo pilón. Final previsible e intriga terminada al poco de empezar.

El interés se centraba por detrás, con un Dovizioso que remontaba encendido y al que Viñales no vio ni pasar cuando ambos luchaban por la segunda plaza. Las Ducati tenían una punta de 14 km/h más rápida que la Yamaha en la recta de Motorland, y Maverick lo sufrió por duplicado cuando, un poco más tarde, también Miller le rebasó. Viñales quedaba fuera del podio pero, entrando cuarto, se aseguraba ser la mejor Yamaha, delante de Quartararo. Rossi fue octavo, por detrás de un notable Aleix Espargaró.

Peor le fueron las cosas a Jorge Lorenzo, hundido en la penúltima posición, a 46 segundos de su compañero de equipo.

