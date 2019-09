Antón, en la segunda ronda tras salir del ataúd

David Antón sabía muy bien que estaba “completamente perdido” pero porfió en que Srinath Narayanan no lo tuviera fácil, y logró arrancarle medio punto en la 1ª partida del desempate rápido. Su victoria en la otra le sitúa en la 2º ronda frente al chino Yi Wei. Entre los 64 supervivientes (de ellos, diez sub 20) en la Copa del Mundo que se disputa en la ciudad siberiana de Janti Mansiisk (Rusia) hay 21 rusos, cinco de China, India y EEUU, así como tres iraníes muy jóvenes.

“Aunque mi posición era perdedora, en las partidas rápidas a veces puedes salvarte. Me he esforzado en que Narayanan nunca pudiera ganarme de un solo golpe, y al final ha llegado el error que me ha permitido hacer tablas”. Así explicó Antón ese momento crítico, tras su victoria en el 2º asalto. Durante los diez minutos de descanso entre ambos se reunió con el otro español, ya eliminado, Miguel Santos, quien lo encontró “pletórico”. Santos también vaticinó: “Lo más probable es que Narayanan tenga ahora la moral por los suelos, y eso puede influir mucho en la 2ª partida”. Y acertó.

Antón afronta con moderado optimismo el siguiente compromiso, frente a Wei, verdugo precisamente de Santos en el duelo inaugural: “Miguel logró posiciones muy buenas contra él en ambas partidas, malogradas después por errores tácticos. Además, el Wei de los últimos meses no es el de hace varios años; está claro que no está en su mejor forma”, explicó. El español y el cubano-estadounidense Leinier Domínguez (que se enfrentará al azerbaiyano Abásov, son los únicos supervivientes de habla hispana, de los 16 que iniciaron el torneo.

ampliar foto Alireza Firouzja, el martes durante la primera jornada de la Copa del Mundo FIDE World Cup

Aunque el ajedrez ya no sea en Rusia la pasión nacional que fue en la Unión Soviética, entre los 64 gladiadores de la 2ª eliminatoria habrá 21 rusos. Entra en lo normal que haya cinco chinos, indios y estadounidenses, incluso cuatro azerbaiyanos (en este país, como en Armenia, el ajedrez es más tan popular o más que el fútbol), pero nadie hubiera pronosticado hace unos años que pudiera haber tres iraníes, todos menores de 20 años (Firouzja, de 16; Maghsoodloo, de 19; y Tabatabaei, de 18. El duelo de Firouzja con el ruso Danil Dúbov, campeón del mundo de rápidas, es quizá el más atractivo en principio.

Puedes seguir Deportes de EL PAÍS en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la Newsletter.