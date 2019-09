Juveniles que asustan

La élite del ajedrez es cada vez más joven, y la tendencia se mantiene: solo tres de los 64 primeros del escalafón no han cumplido 21 años, pero al menos 7 de los 64 que disputarán la 2ª eliminatoria de la Copa del Mundo en Janti Mansiisk (Rusia) son sub 20. De los grandes favoritos no ha caído ninguno. De los de habla hispana, solo el cubano-estadounidense Leinier Domínguez pasó sin necesidad de desempate rápido.

Los cinco mejores sub 20 están ya en la 2ª ronda: Yi Wei (China, 20 años) volvió a quedar peor ante el español Miguel Santos, pero este cometió un error táctico y perdió; Xiong (EEUU, 18) se ha deshecho con una facilidad pasmosa de un ruso bastante duro, Lysyj; Firouzja (Irán, 16), vencedor del armenio Pashikián por 1,5-0,5, alimenta cada día la sensación de que en pocos años estará maduro para cuestionar el reinado de Magnus Carlsen; Maghsoodloo (Irán, 18) ha despachado por 2-0 a un ruso, Chigáev, de su mismo nivel teórico; de Sevián (EEUU, 18) puede afirmarse algo parecido (1,5-0,5) con respecto al noruego Tari. Y en este párrafo hay que añadir a Yesipenko (Rusia, 17, 10º sub 20), que ha eliminado (1,5-0,5) al excampeón del mundo Ponomáriov.

Pero los disgustos causados por mozalbetes no terminan ahí. Nihal Sarin (India, 15) se ha impuesto por 2-0 al peruano Jorge Cori, campeón de Iberoamérica. Y el benjamín del torneo, Abdusattórov (Uzbekistán, 14) disputará mañana el desempate rápido contra un ruso de alcurnia, Matlákov; en similar situación están Sarana (Rusia, 19), Tabatabaei (Irán, 18) y Aravindh (India, 20).

ampliar foto El indio Nihal Sarin, de 15 años, 2º participante más joven de la Copa del Mundo FIDE World Cup

Varios de ellos se enfrentarán de viernes a domingo con algunos de los pesos pesados. Los diez primeros cabezas de serie están ya clasificados; otros cuatro de alto nivel tendrán que ganarse la plaza en el desempate rápido: Nakamura, Yu, Andreikin y Adams; la única gran sorpresa de momento es la eliminación del polaco Wojtaszek, ante el noruego Christiansen.

Los dos españoles fueron derrotados hoy cuando no había motivos para esperar ese desenlace. Miguel Santos, muy bien preparado, logró una posición con clara ventaja y más tiempo en el reloj, pero erró en un momento clave, y regresa a casa con 6.000 dólares de consolación. David Antón parecía estar en una posición cómoda ante el indio Narayanan durante tres horas, pero algo le fue mal en la cuarta, y tendrá que desempatar mañana. De los trece latinoamericanos (excluido Leinier Domínguez) solo dos están aún vivos: el paraguayo Neuris Delgado y el argentino Sandro Mareco; jugarán el desempate frente a dos rivales muy difíciles: el británico McShane y el ruso Sjugírov, respectivamente.

La facilidad con que los diez principales favoritos han superado la ronda inaugural tiene un matiz importante: el chino Liren Ding, primer cabeza de serie, arrebata el 2º puesto de la lista mundial oficiosa al estadounidense Fabiano Caruana, ausente en la Copa del Mundo, al igual que Carlsen y Viswanathan Anand.

