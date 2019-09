Homenaje al gol en El Molinón

Robert Moreno anunció que habrá bastantes cambios en el once con respecto al que se midió a Rumania en Bucarest. No se descarta que la portería la ocupe David de Gea o incluso Pau López. “Tengo que fomentar la competencia, no puedo decir que todos son importantes y que luego no jueguen”, señaló el seleccionador español. El partido dará a Sergio Ramos la ocasión de igualar los 167 partidos de Iker Casillas como internacional. El 12 de octubre, ante Noruega, en Oslo, puede convertirse en el jugador español con más internacionalidades.