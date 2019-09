Djokovic abandona el US Open entre pitos

El serbio Novak Djokovic se retiró durante su duelo contra Stan Wawrinka. El número uno, de 32 años, no pudo continuar finalmente en el torneo debido a una lesión en el hombro izquierdo que sufre desde hace dos semanas. El serbio decidió parar cuando el marcador reflejaba un 6-4, 7-5 y 2-1 (1h 46m) favorable al suizo, campeón en Nueva York hace tres años. De esta forma, el US Open pierde a uno de los máximos favoritos para alzar el trofeo el próximo domingo. En el momento de abandonar la pista Djokovic recibió algunos pitos de los espectadores de la pista central.

El de Belgrado ya sufrió serios problemas para concluir el partido de la segunda ronda, contra Juan Ignacio Londero. Entonces, Nole requirió de asistencia médica en varias ocasiones y posteriormente confirmó que padecía la lesión desde hace dos semanas. Previamente había vencido al español Roberto Carballés y después se deshizo del estadounidense Denis Kudla, ante el que no evidenció ningún síntoma de dolor, como así lo confirmó en la rueda de prensa posterior. Contra Wawrinka, sin embargo, el ganador de 16 grandes se vio obligado a frenar.

“Sí, es el hombro izquierdo”, dijo, “pero no quiero hablar de mis lesiones”, resolvió sin querer entrar en el asunto. “Es frustrante, muy frustrante. Obviamente no soy el primero ni el último jugador que se retira de un gran evento, pero he tenido que salir de la pista y obviamente duele”, reconoció Nole, que durante las dos últimas semanas ha ido probando distintos tratamientos para paliar el dolor en la articulación. “Tendré que hacerlo de nuevo y ver cómo reacciona”, indicó, sin querer referirse a los silbidos del final. “¿Qué quieres que te diga?”, respondió al periodista.

“Nunca te gusta avanzar de esta manera”, lamentó Wawrinka (34 años), que se medirá el martes contra el ruso Andriil Medvedev (3-6, 6-3, 6-2 y 7-6 a Dominik Koepfer). De esta forma, el torneo pierde a uno de los pesos pesados. Djokovic defendía el título obtenido el curso pasado y también se impuso en Flushing Meadows en 2011 y 2015. Su despedida le supone además una importante pérdida de puntos de cara al ranking: 1.820. En el caso de ganar, Rafael Nadal, que compite por la otra rama del cuadro y solo podía coincidir con el balcánico en la final, se quedaría a solo 640.

RESULTADOS. DOMINGO 1 DE AGOSTO CUADRO MASCULINO: Roger Federer, 6-2, 6-2 y 6-0 a David Goffin; Stan Wawrinka, 6-4, 7-5 y 2-1 (ret) de Novak Djokovic; Daniil Medvedev, 3-6, 6-3, 6-2 y 7-6 a Dominik Koepfer; Grigor Dimitrov, 7-5, 6-3 y 6-4 a Alex de Miñaur. CUADRO FEMENINO: Serena Williams, 6-3 y 6-4 a Petra Martic; Qiang Wang, 6-2 y 6-4 a Ashleigh Barty; Johanna Konta, 6-7, 6-3 y 7-5 a Karolina Pliskova; Elina Svitolina, 7-5 y 6-4 a Madison Keys.

Puedes seguir Deportes de EL PAÍS en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la Newsletter.