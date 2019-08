Djokovic entra en erupción: “¡Callaos la jodida boca! ¡Te voy a encontrar, creéme, te voy a encontrar...”

Mientras el periodista construye la pregunta, Novak Djokovic clava la mirada en el interlocutor y su boca va dibujando un ligera sonrisilla. Sabe que le han pillado.

– Solo fue una pequeña charla.

Casi es medianoche en Nueva York y al número uno se le transmite que hay un vídeo circulando en las redes en el que se le ve encarándose con un aficionado, situado tras una membrana metálica mientras el serbio calentaba antes del cruce con el local Denis Kudla. Trasciende que el aficionado le dice a raíz de la lesión en el hombro izquierdo que le azotó en la primera ronda: “¿Pero tú no ibas a retirarte?”. No el resto, lo previo, todo aquello que conduce a Nole (6-3, 6-4 y 6-2 a su favor) a desentenderse en un instante del peloteo y aproximarse al vallado, que actúa de oportuno intermediario.

– Te voy a encontrar, creéme, te voy a encontrar...

Ahí prende la mecha, que después sigue quemándose durante el partido que cierra la jornada en la Arthur Ashe, resuelto por Djokovic sin ningún tipo de contratiempo pese al percance físico que padece. “Bien, casi no he tenido dolor. Solo un poco, pero estoy realmente contento de cómo ha ido…”, explica sin querer entrar en más detalles de qué tipo de lesión sufre o cómo está tratándola. En la pista, durante un intercambio, un par de sujetos entre el público vociferan con mala intención mientras él y Kudla disputan un intenso punto y entonces Nole estalla.

– ¡Callaos la jodida bocaaaaaaaaa! (Shut the fuck up!)

Oh wow.. Djokovic getting into a tiff with one of the fans in the middle of his warm-up. Not happy with something that was said. @BenRothenberg @bgtennisnation pic.twitter.com/cAXeMpj6s0 — Sridhar Natarajan (@sridinats) August 31, 2019

Es el Djokovic de los viejos tiempos, al que le hierve la sangre de vez en cuando. “Sesiones nocturnas, Nueva York, la gente está encima… Eran un par de tipos que llevaban un par de copas de más, pero todo bien”, señala antes de volver el primer incidente durante el calentamiento: “Quería tomar algo con él [hombre que le provocaba desde el vallado]. Me gusta el tipo. Voy a comprarle una bebida… Lo dejaremos entre nosotros, pero definitivamente me ayudó, me hizo un favor; de hecho, él no lo sabe, pero me ayudó. Aunque no quisiera hacerme el favor, me lo hizo, un gran favor”.

Pese a la tensión del encuentro, Djokovic (32 años) responde con amabilidad e incluso insta al moderador a permitir una pregunta más. Después atiende a los enviados serbios y una televisión, y al final se retira acompañado de su agente [Elena Cappellaro] al hotel para calmar los ánimos y la mañana siguiente, propone, dar un paseo por Central Park. En los octavos se enfrentará a Stan Wawrinka, el suizo que le privó del título de 2016 en Flushing Meadows.

Ha sido una noche caliente, pero no solo para él. En la pista Louis Armstrong, el ruso Daniil Medvedev (23) ha hecho una exhibición de malos modos al reprender a un recogepelotas de mala manera, lanzar una raqueta contra su banquillo y dedicarle una peineta a la grada durante el duelo contra Feliciano López. El tenista que más triunfos ha logrado esta temporada (47), cinco del mundo actualmente, es abucheado una y otra vez, pero despacha al español (7-6, 4-6, 7-6 y 6-4, en 3h 19m) y en el broche ofrece un discurso retador.

– Me habéis hecho ganar. Estaba cansado y me habéis aportado una energía fundamental. Quiero que cuando os vayáis a la cama sepáis que me habéis hecho ganar. Y cuanto más me pitéis, más ganaré.

RESULTADOS. VIERNES 30 DE AGOSTO CUADRO MASCULINO: Daniil Medvedev, 7-6, 4-6, 7-6 y 6-4 a Feliciano López; David Goffin, 7-6, 7-6 y 7-5 a Pablo Carreño; Roger Federer, 6-2, 6-2 y 6-1 a Daniel Evans; Novak Djokovic, 6-3, 6-4 y 6-2 a Denis Kudla; Grigor Dimitrov, 7-5, 7-6 y 6-2 a Kamil Majchrzak; Alex de Miñaur, 6-2, 6-4, 2-6 y 6-3 a Kei Nishikori; Stan Wawrinka, 6-4, 7-6 y 7-6 a Paolo Lorenzi; Dominik Koepfer, 6-3, 7-6, 4-6 y 6-1 a Nikoloz Basilashvili. CUADRO FEMENINO: Ashleigh Barty, 7-5 y 6-3 a Maria Sakkari; Madison Keys, 6-3 y 7-5 a Sofia Kenin; Karolina Pliskova, 6-1, 4-6 y 6-4 a Ons Jabeur; Elina Svitolian, 6-2 y 6-0 a Dayana Yamstremska; Johanna Konta, 6-2 y 6-3 a Shuai Zhang; Petra Martic, 6-4 y 6-3 a Anastasija Sevastova; Qiang Wang, 7-6 y 6-3 a Fiona Ferro.

Puedes seguir Deportes de EL PAÍS en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la Newsletter.