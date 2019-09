El GP de Bélgica en directo, el Mundial de Fórmula 1 en vivo

Narrador deportivo

El resto de clasificación cumplió con todo lo previsto. En la Q2 no hubo emoción dado que los sancionados no compitieron. Lució Renault con un Daniel Ricciardo siempre por delante de Nico Hulkenberg y muy distanciado del resto de rivales directos, donde no estuvo Lando Norris que hoy saldrá undécimo.