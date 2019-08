Victoria del Astana, que otorga a Superman su primer maillot de líder

Llegó esprintando el escalador Miguel Ángel Superman López a la meta de Torrevieja, el final de una contrarreloj por equipos. El colombiano, de 25 años, no halló ni un lugar ni una manera ni un medio más alejado de su talento ciclista para alcanzar el primer maillot de líder de una carrera de tres semanas. "Ha llegado el momento. Tengo el maillot de líder y vamos a ir con tranquilidad", dijo López, que reconoció que su equipo no había decidido previamente quién sería el primero que pasara la línea de meta. López, que ya cuenta con dos podios finales en el Giro y uno en la Vuelta, decidió ser tras la última curva, de la que salió lanzado a rebufo de Gorka Izagirre y no paró. Solo los derrotistas habrían preferido que hubiera sido otro corredor de su equipo el primer líder. "

Así es la Vuelta, tan curiosa, que dio el triunfo de etapa al Astana de las locomotoras espñolas Ion y Gorka Izagirre, Luis León Sánchez y Omar Fraile, y se lo negó al Jumbo, el equipo que es la máquina mejor engrasada de la especialidad --ya lo demostró en su atómica contrarreloj por equipos del Tour en Bruselas-- y que se había acostumbrado a un 2019 triunfal. Un Jumbo, el esloveno Primoz Roglic, fue la primera maglia rosa de un Giro --victoria en la cronoescalada de San Lucaque ganó un ecuatoriano; otro Jumbo, el sprinter holandés Mike Teunissen, fue el primer maillot amarillo de un Tour que ganó un colombiano; un colombiano es el primer líder de una Vuelta en la que parte como uno de los favoritos y que quizás gane el esloveno Roglic, pese a que una caída colectiva le hizo perder 40s. Roglic, quizás pagó así, de entrada, su cuota de habitual mala suerte. Cuatro del Jumbo, incluido Roglic, se cayeron al patinar sus ruedas en una curva contraperaltada que un vecino descuidado había encharcado después de regar su jardín. También sufrió una caída el Emirates de Fabio Aru y Fernando Gaviria, que cedió 1m 7s al Astana en los 13 primeros kilómetros de la Vuelta.

Así va la clasificación Individual

Montaña

Equipos

Regularidad Nombre Diferencia 1 COL Miguel Angel López 14:51 2 ITA Dario Cataldo + 00:00 3 DEN Jakob Fuglsang + 00:00 4 ESP Ion Izagirre + 00:00 5 ESP Luis León Sanchez + 00:00 6 ESP Gorka Izagirre + 00:00 7 BEL Philippe Gilbert + 00:02 8 NED Fabio Jakobsen + 00:02 9 CZE Zdenek Stybar + 00:02 10 ARG Maximiliano Richeze + 00:02 Datos disponibles cuando empiece la carrera Datos disponibles cuando empiece la carrera Nombre Diferencia 1 KAZ ASTANA PRO TEAM 14:51 2 BEL DECEUNINCK QUICKSTEP + 00:02 3 GER TEAM SUNWEB + 00:05 4 USA EF EDUCATION FIRST + 00:07 5 GER BORA HANSGROHE + 00:13 6 POL CCC TEAM + 00:15 7 ESP MOVISTAR TEAM + 00:16 8 FRA GROUPAMA - FDJ + 00:16 9 AUS MITCHELTON - SCOTT + 00:18 10 BEL LOTTO - SOUDAL + 00:19 Clasificación completa

El EF de Urán e Higuita perdió 7s y 16s el Movistar de Nairo y Valverde.

