Osasuna y Eibar se anulan

No quedará para el recuerdo el choque entre Osasuna y Eibar. El empate a cero fue el resultado más justo de un encuentro de alta tensión, de mucho balonazo e intensidad, aunque de poco acierto y juego. El punto le sirve a los locales para aumentar su racha de 20 partidos sin perder en su estadio, mientras que el Eibar respira con un puntito después de su mal partido en Mallorca. Sin apenas ocasiones reseñables por ambos bandos, fue Osasuna el que estuvo más cerca de marcar. La parada de Dmitrovic a Ávila en el minuto 56 se convirtió, sin duda, en la acción más destacada de un encuentro lleno de interrupciones y tarjetas amarillas. Los futbolistas, con una entrega encomiable, eso sí, actuaron pasados de rosca y con poca pausa. Los dos equipos respondieron a las exigencias de entrenadores intensos como Arrasate y Mendilibar. Osasuna suma cuatro puntos en dos jornadas mientras que el Eibar continuará su periplo viajero con una nueva salida al campo del Atlético de Madrid en la próxima jornada. Al menos se lleva un punto. Eso sí, su producción en ataque fue mínima, con Enrich y Kike García muy desconectados. Mendilibar debe mejorar esta faceta del juego de un equipo muy plano en El Sadar.

4-4-2 (D.P.) Jagoba Arrasate 13 Rubén 23 Aridane 2 Tarjeta amarilla 10' Tarjeta amarilla Nacho Vidal 30 Pervis Estupiñán 5 Tarjeta amarilla 29' Tarjeta amarilla David García 20 Tarjeta amarilla 82' Tarjeta amarilla Brasanac 10 Roberto Torres 17 Cambio 86' Sale Brandon Robert Ibáñez 27 Jon Moncayola 7 Cambio 65' Sale Rubén García Marc Cardona 9 Cambio 80' Sale Juan Villar Tarjeta amarilla 15' Tarjeta amarilla Chimy 1 Dmitrovic 24 Tejero 6 Tarjeta amarilla 22' Tarjeta amarilla Sergio Álvarez 23 Cambio 86' Sale Pedro León Tarjeta amarilla 46' Tarjeta amarilla Arbilla 12 Tarjeta amarilla 64' Tarjeta amarilla Paulo Oliveira 14 Cambio 66' Sale Edu Expósito Orellana 16 Pablo De Blasis 5 Escalante 8 Diop 9 Cambio 62' Sale Charles Sergi Enrich 17 Kike García 4-4-2 (D.P.) José Luis Mendilibar

Hubo pocas concesiones a la galería en el estadio navarro, donde el fútbol de primera regresaba dos años después. Cambian las reglas de este deporte, cambian las modas y los estilos, el VAR marca nuevos tiempos y en el estadio de Osasuna, mientras es remozado, se guardan las esencias de otro fútbol. Ocurrió, además, que el rival es otro de los que no se arruga. Mendilibar, un técnico que siempre hace cosas, varió piezas en su once titular y sus futbolistas saltaron al terreno de juego mucho más conectados que en el estreno liguero en Mallorca. El Eibar no se durmió y Osasuna arreó, por lo que el encuentro se jugó con una enorme intensidad. Cada disputa del balón rozaba la falta y nadie se arrugaba en la pelota dividida. Todo, además, a 34 grados. En medio de tanto empuje apenas despuntó el fútbol. Fueron escasos los detalles que invitaron a una acción que cambiara el sino del encuentro. El Eibar, con Diop y Escalante barriéndolo todo, apenas sufría, pero tampoco llegaba a pesar de jugar con dos delanteros. En el rival, Ávila se movía más que su compañero Cardona, que apareció poco. El argentino, un ejemplo de fogosidad, pudo ver la segunda amarilla por un toque con el brazo a Escalante en un salto estando amonestado. Solo Roberto Torres, en el minuto 41, pudo marcar en un primer tiempo con 19 faltas y cinco amarillas, por solo un disparo a puerta de los dos equipos (del joven local Moncayola).

La acción más importante del encuentro llegó a los 56 minutos. Cardona, en su única acción destacable de todo el encuentro, se desmarcó con criterio para dar un gran pase a Ávila. El delantero lanzó desde muy cerca fuerte y arriba. Dmitrovic metió la mano de manera firme para salvar un gol cantado. El Eibar tiene un gran portero. No hubo más ocasiones en un partido que se siguió jugando a un ritmo alto, pero lleno de faltas (27 en total, con ocho amarillas) y con numerosos balones perdidos. Los cambios no contribuyeron a cambiar el rumbo de un choque que caminaba de forma evidente hacia el empate a cero. No lo impidió Osasuna, todo corazón pero con limitaciones en ataque. Y mucho menos el Eibar, que no tiró entre los tres palos de la meta defendida por Rubén.

