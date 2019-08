Zidane: “Tengo ganas de continuar con Keylor Navas en esta aventura”

En foto, Keylor Navas, durante el entrenamiento de este viernes en Valdebebas. En vídeo, Zidane habla sobre la situación de Keylor Navas. FOTO: RODRIGO JIMÉNEZ / VÍDEO: ATLAS

Como en alguna otra ocasión anterior, Zinedine Zidane ha vuelto a mostrar este viernes de manera pública su aprecio por Keylor Navas. En las últimas horas, Jorge Mendes, complemento de los representantes de siempre del portero, ha reactivado la opción de un traspaso del costarricense al PSG, club con el que a final de temporada ya habían avanzado las líneas principales de un acuerdo. A diferencia de lo ha hecho con otras cuestiones relativas al mercado, Zidane ha manifestado sus preferencias: "Tengo ganas de continuar con [Keylor] Navas en esta aventura. Va a aportar mucho y va a ser competitivo", ha dicho el técnico.

El francés ha insistido en varios tramos de su comparecencia ante los medios previa al partido de este sábado en el Bernabéu contra el Real Valladolid (19.00, Movistar LaLiga): "No contemplo que se vaya. Vamos a tener muchos partidos y voy a contar con él", ha dicho después de asegurar que el guardameta no le había comunicado que quisiera dejar el Madrid. "Él está aquí, él quiere jugar, él quiere estar con nosotros, él quiere demostrar que es muy bueno, como los demás, y está trabajando en este sentido, y eso es lo más importante para un entrenador", ha explicado el técnico.

A las puertas del primer partido liguero en el Bernabéu desde el pasado 19 de mayo, más de tres meses ya, Zidane ha tratado de mantener la vista en la competición mientras caían las preguntas sobre Neymar. "Hasta el 2 de septiembre puede pasar de todo. Quiero que llegue el día 2 para que estas preguntas no se hagan más", se ha desahogado. No se ha desviado de la línea: "La única cosa que puedo decir es que estoy aquí para hablar de los jugadores que tengo y que mañana tenemos un partido importante. No sé lo que va a pasar; lo que sí sé es que mañana tenemos un partido importante", ha insistido.

