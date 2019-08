Dembélé vuelve a las andadas

El PSG aguarda la oferta del Barça por Neymar. “Estamos abiertos, pero la cuestión no es el montaje, sino que se satisfagan las condiciones financieras pedidas”, afirmó una fuente del club francés citada por L'Equipe. El presidente, Nasser Al-Khelaifi, insiste en que no venderá al brasileño si no recibe una importante suma de dinero, necesaria para reforzar su plantilla. El Barça aspira a recuperar a Neymar mediante una cesión con opción de compra y una compensación económica, propuesta que difícilmente prosperará, según Le Parisien, por la falta de confianza entre clubes y por el precio del préstamo. Neymar respondió en la red con un mensaje inspirado en Bob Marley: “El problema es que a las personas se les odia cuando son sinceras y se les ama cuando son falsas”.