Dembélé no jugará contra el Liverpool y puede perderse también la final de Copa ante el Valencia

Dembélé no podrá jugar el partido de vuelta de las semifinales de la Champions entre el Barcelona y el Liverpool el próximo martes. Es más, será baja durante unas tres o cuatro semanas. El club azulgrana ha informado este domingo: “Las pruebas realizadas han confirmado que tiene una lesión muscular en el bíceps femoral del muslo derecho. El jugador es baja y la evolución marcará su disponibilidad”.

El club no ha confirmado el tiempo de baja, pero todo hace indicar que el jugador deberá estar entre tres y cuatro semanas de baja, con lo que podría no jugar el 25 de mayo la final de Copa contra el Valencia y también sería difícil que pudiera estar en la final de la Champions, si el Barcelona se clasifica, contra el Ajax o el Tootenham el 1 de junio en el Wanda Metropolitano.

Dembélé se lesionó a los 25 segundos de iniciarse el encuentro de Liga del sábado en Vigo ante el Celta pero Valverde recordó que se trataba de la pierna derecha, es decir, que no es la misma que se lastimó ante el Rayo Vallecano el 9 de marzo y de cuya lesión recayó cuatro días más tarde ante el Lyon.

Nada más concluir el partido en Balaídos, Valverde explicó: “Nos hemos dado cuenta rápido. Le han enviado un balón largo y ha tratado de esprintar. Desde luego no es una fatiga muscular porque el otro día jugó poco y no es la misma pierna en que tuvo la rotura la otra vez. Ha calentado bien. Son cosas que suceden. Como entrenador no tengo una explicación”.

Es la cuarta lesión muscular que sufre Dembélé desde que fichó por el Barça en el verano de 2017. La última de ellas se produjo el 13 de marzo, en un partido de la Champions contra el Olympique de Lyon. El jugador, de 21 años, disputó los últimos 20 minutos de aquel partido e incluso marcó el quinto gol del Barcelona. Pero tras efectuarle unas pruebas médicas se detectó que sufría una rotura muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda. Aquella lesión le tuvo de baja durante un mes. En Balaídos también se lesionó Todibo.

