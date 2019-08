De Jong actualiza el fútbol del Barcelona

Nada más entrar en el avión, Frenkie de Jong abrió su ordenador portátil y se puso a revisar el encuentro que acababa de disputar frente al Nápoles (4-0, dos de Luis Suárez, Griezmann y Dembélé), donde dio toda una exhibición de juego, de un fútbol que lleva el sello de La Masia y del Ajax, que bebe de las mismas fuentes cruyffistas. Una ambición de perfeccionamiento que expresó, por ejemplo, tras ser coronado como el mejor del Gamper tras batir al Arsenal. “No esperaba que me dieran el premio porque no lo merecía. Creo que no he jugado bien, que puedo hacerlo mejor. No he hecho mi mejor partido. Podemos presionar mejor y estar mejor con el balón”, resolvió para sorpresa de muchos y satisfacción de unos pocos. “Es que es un auténtico profesional”, le reconocen desde el Barcelona; “ha venido a jugar y a disfrutar y eso se nota y lo contagia. Es la ilusión hecha persona. Desde el minuto uno, hemos visto que vamos bien con este fichaje”.

Antes que todos ellos, sin embargo, lo sabía Pepe Serer, que llegó a debutar en el Barça en 1989 y luego desfiló por el Mallorca, Valencia y Villarreal, también entrenador en la cantera del Valencia y luego con la Escuela Barça en Seúl, hasta que hizo de ojeador en Holanda para Robert Fernández, el anterior secretario técnico azulgrana. “Ya había un par de informes sobre Frenkie en el club, como de otros 100.000 chicos”, reconoce Serer; “pero me tocó ir a ver un Ajax-PSV y me di cuenta de que este chico estaba hecho para el Barça porque lo hacía todo con sentido”. Por lo que tardó poco en escribirle a Robert e insistirle en había que ficharle.

Para convencerlo —“no tardó mucho, no”, señala—, Serer le pidió a David Muñoz, analista y ojeador del club, que le prepara un vídeo sobre el partido y las acciones de De Jong. Suficiente para que Robert tomara la misma determinación que Serer, por más que se tardara un año en hacer efectivo el fichaje —ya con la dirección deportiva actual— porque por entonces el Ajax no quería hablar. “Nos dimos cuenta de que era un jeta en el buen sentido de la palabra porque pedía la pelota en cualquier situación; pero luego vimos que siempre salía airoso. Tremendo”, apostilla Serer.

El balón atado a los pies

Una condición que también subraya en el Barça porque en todos los partidos ha sido la palanca que mueve al equipo. Frente al Chelsea hizo en media parte 42 pases buenos (segundo tras Piqué; 44) y ninguno malo. Ante al Vissel Kobe, 60 buenos (segundo tras Sergi Roberto; 62) por seis defectuosos. Contra el Arsenal, 44 (segundo tras Alba; 53) y 2. Y ya contra el Nápoles, en el primer duelo dio 24 pases buenos —uno por cada minuto que estuvo sobre el césped— y en el del sábado, que lo jugó al completo, se coronó con 72 buenos (Lenglet se quedó en 68) por seis malos. “Es un gran mediocentro. Juega con tranquilidad y es muy eficaz en el control del partido”, le elogió Ancelotti. “Ha demostrado que es un gran jugador”, se sumó Valverde.

Desde el club todavía se felicitan por fichar al futbolista, encantados por las prestaciones que ofrece. “Le da un sentido al fútbol de posesión porque en ocasiones hacíamos un juego demasiado corto o con falta de profundidad”, analizan desde los despachos de la ciudad deportiva; “y él ha actualizado nuestro fútbol porque se perfila cuando recibe, pisa las dos áreas, con el pase descuenta líneas de presión y con la conducción limpia a un rival, divide, y luego abre”. Y otra voz añade: “Es un futbolista que no duda y que siempre escoge bien. Él y el fútbol del Barça son un matrimonio perfecto”. Tesis que comparten en las altas instancias del Barça. “Es un jugador que está hecho absolutamente para el Barcelona. Le da un toque que nos faltaba”.

Pero eso es algo que ya sabían Serer y Robert Fernández, que después entendió la junta directiva del Barcelona y la nueva área deportiva, y que ahora aprecia todo el mundo que le ve jugar.

Sin Messi ante el Athletic en el estreno de LaLiga Lesionado en el sóleo de la pierna derecha, Lionel Messi enseña su recuperación en las redes sociales. El pasado jueves, a través de la plataforma Otro, publicó sus ejercicios en el gimnasio de la ciudad deportiva del Barcelona. Ayer volvió a mostrar su trabajo en la Joan Gamper, esta vez junto a dos de sus hijos. “Dos compañeros de entreno muy especiales”, dijo el capitán azulgrana. El Barça se estrenará en LaLiga el próximo viernes ante el Athletic, pero en el club no son optimistas con la presencia del argentino en San Mamés. “Sigue su proceso de recuperación y no sé si estará para el inicio de LaLiga. Lo veo difícil”, aseguró Ernesto Valverde.

