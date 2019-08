El GP de Hungría en directo, el Mundial de Fórmula 1 en vivo

Narrador deportivo

Pero hoy manda Max Verstappen que no ha logrado tres victorias en una misma temporada en su carrera deportiva. No hay apenas previsión de agua. No lloverá pero Hungaroring siempre promete. 50 grados de temperatura en el asfalto.Nos esperan 70 vueltas. Los co-equipiers esperan ambos lados de la parrilla de salida. Dos horas y terminará la primera parte de la temporada.