Asensio se rompió el cruzado y el menisco ante el Arsenal

El Real Madrid ha hecho público esta mañana el parte médico de Marco Asensio, que tuvo que abandonar el último partido ante el Arsenal en camilla tras hacerse daño en la rodilla. Las pruebas a las que ha sido sometido el jugador balear han confirmado el peor de los pronósticos: sufre una rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de su rodilla izquierda. Asensio, de 23 años, será operado en los próximos días y a tenor de la gravedad de la lesión y del prolongado tiempo de rehabilitación que le espera por delante podría despedirse de participar esta temporada.

Asensio saltó al campo del FedExField de Washington en la segunda mitad sustituyendo a Hazard. El balear, hasta el momento de su lesión, completó un gran partido generando la jugada del primer gol de Bale y firmando él mismo el segundo tanto ante el Arsenal. Tendido sobre el césped, Asensio, poco dado la sobreexposición gestual, dio síntomas de gravedad golpeando la hierba repetidamente con la mano, y cubriéndose después la cara mientras era evacuado en camilla. Una vez dentro del túnel de vestuarios, una ambulancia le trasladó inmediatamente al hospital para ser sometido a las pruebas médicas que han determinado la gravedad de la lesión.

"Ojalá que no, pero parece grave", señaló Zinedine Zidane tras el partido. "Estamos un poco preocupados. Se ha ido al hospital para hacerse pruebas", indicó. "Tiene mala pinta. Estamos un poco tocados", lamentó. Antes de conocerse el alcance de la baja de Asensio, Zidane quiso dejar claro que la continuidad de Gareth Bale en el equipo no dependería del tiempo de ausencia del balear. "Se trata de dos cosas distintas, que no están relacionadas", apuntó el francés.

La lesión interrumpe de forma abrupta su cuarta temporada en el Real Madrid. La anterior terminó con Asensio como uno de los jugadores más señalados por la mala temporada del equipo. Hace justo un año, el mallorquín heredó la posición que había dejado desierta Cristiano Ronaldo, aupado por el buen fútbol que había mostrado en los dos cursos iniciales con la camiseta blanca. Sin embargo, su rendimiento nunca se acercó a lo que ya había enseñado y se esperaba de él.

Cuestionado por sus bajas prestaciones, Asensio se descolgó el pasado noviembre, en medio de la grave crisis del Madrid, con unas polémicas declaraciones en las que se descargaba de responsabilidad. "Yo no tengo que ser el que tiene que tirar del carro en el club. Hay otros jugadores que llevan más años en el club, más experimentados, que tienen un estatus mayor al mío y son ellos los que tienen que tirar del carro", afirmó en una entrevista en Movistar. El resto de campaña de Asensio transcurrió en la misma línea alicaída del resto del equipo.

Pese a su bajón de juego, en los preparativos de la nueva temporada nadie puso en duda que el balear seguiría en la plantilla. Con Zidane había dado lo mejor de él y con el nuevo proyecto de Zidane esperaban que recuperara el nivel perdido. No obstante, este verano no se libró de otro episodio negativo, su renuncia (igual que el exatlético Rodri) a ir con España al Europeo sub-21, una decisión que motivó la crítica de Vicente del Bosque. "Me ha parecido feo, creo que deberían haber ido y estar al lado de sus compañeros. Me ha sentado muy mal, no sé si tienen la culpa ellos o los clubes pero no me ha gustado. ¿Si hubieran sido catalanes los que lo hubieran hecho qué habría pasado?", señaló el exseleccionador.

Puedes seguir Deportes de EL PAÍS en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la Newsletter.