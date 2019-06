Chile resiste, resiste y resiste

Marcelo Bielsa no levantó ningún título con la selección chilena, la gloria fue para Jorge Sampaoli y Juan Antonio Pizzi. Sin embargo, sin la figura del actual entrenador del Leeds sería imposible entender el presente de La Roja, bicampeona de América en 2015 y 2016, semifinalista en Brasil 2019 después de eliminar por penaltis a Colombia (0-0 y 4-5) en el Arena Corinthians. “Sampaoli ganó, Pizzi ganó, pero no estoy hablando de triunfos. Exteriormente, creo que Bielsa fue el que tuvo más influencia en el fútbol chileno en atreverse a hacer más”, subrayó el chileno Manuel Pellegrini en una entrevista en el periódico El Mercurio. No es una opinión cualquiera la de Pellegrini, exentrenador del Real Madrid y del Manchester City , uno de los técnicos chilenos más exitosos.

Antes de que Bielsa dirigiera su primer partido en Chile en septiembre de 2007 ante Suiza, el porcentaje de victorias de La Roja era del 42,72%, siempre a la sombra de las grandes potencias de Sudamérica: Brasil, Argentina y Uruguay. De hecho, a Chile le costaba clasificarse para los Mundiales, había participado en siete de las 18 Copas del Mundo jugadas hasta entonces (en cinco había quedado eliminada a las primeras de cambio), y nunca había ganado una Copa América.

A partir de Bielsa, el porcentaje de victorias de Chile se ha cifrado en un 55%, ha conquistado dos Copa América y hasta se anima a considerarse el clásico de Uruguay, un mote que no les gusta mucho a los charrúas, conscientes, en cualquier caso, de que Argentina y Brasil andan en sus propias batallas. Aunque no todos destacan la tarea del Loco. “Bielsa no cambió nada”, opina Arturo Vidal; “a partir de la década del 80 nacimos los mejores jugadores de la historia de Chile”.

Otra vez en los penaltis

Arturo Vidal se refiere a él mismo, por supuesto, pero también habla de Alexis Sánchez, Gary Medel, Jean Beausejour, Claudio Bravo, Marcelo Díaz, Jorge Valdivia, Eduardo Vargas y Gonzalo Jara, entre otros. En 2015, conquistaron la primera Copa América en su casa frente a la Argentina de Messi con Jorge Sampaoli en el banquillo. Repitieron al año siguiente en Estados Unidos, también ante la Albiceleste, esta vez con Juan Antonio Pizzi al frente del equipo. La Roja, que nunca le había ganado a Argentina en la Copa América, le birlaba dos copas al 10 del Barcelona. Eso sí, las dos en la tanda de penaltis.

Pero a Chile le envenenó el éxito. La generación que se ilusionaba con romper el techo de los octavos de final en una Copa del Mundo se quedó fuera de Rusia 2018. Reventaron los egos. “Mientras unos se trabajaban por Chile, otros estaban de fiesta”, se quejó la mujer de Claudio Bravo, entonces capitán de la Roja. En medio de la crispación se filtró una conversación de Sampaoli con periodistas. “Vidal no se controla”, aseguró el extécnico de Chile. En 2018, Reinaldo Rueda tomó el mando de una generación que parecía agotada. La Roja tenía una vida más.

Rueda optó por obviar los problemas de disciplina de Vargas y borró a Claudio Bravo y Marcelo Díaz del equipo. Chile se pareció a Chile en Brasil. Y, como no podía ser de otra manera, se aferró a los penaltis para eliminar a Colombia, ya sin Bravo bajo el larguero como salvador. “Esta generación tiene hambre de seguir logrando grandes cosas. Vamos por el tricampeonato”, sostuvo Arturo Vidal. “Chile consolidó a este grupo de jugadores que sabe valorar los triunfos. Ante Colombia ha sido una forma de confirmar su rendimiento una vez más”, apuntó el preparador de la Roja.

No hay manera de frenar a Chile en América, mucho menos cuando en el duelo cae en la ruleta de los penaltis. Curtida con Bielsa, triunfadora con Sampaoli y Pizzi, la generación de oro de Chile resiste en Brasil y está a un paso de una nueva final de América.

