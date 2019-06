Respira Argentina

Ni ante Colombia, ni ante Paraguay, la primera victoria de Argentina en la Copa América llegó ante Qatar, una selección asiática, invitada por la Conmebol para fortalecer las relaciones con Doha. La ansiedad de la Albiceleste la borró, de entrada, Qatar. Se equivocó en la salida el cuadro asiático para que Lautaro Martínez firme el 1-0. El gol trajo calma, pero no buen juego. Todo le cuesta a Argentina. Si no que lo pregunten a Agüero, que insistió e insistió hasta que finalmente tuvo su premio en Brasil. Argentina venció a Qatar (2-0) y escaló hasta la segunda posición del grupo B, beneficiada después de que Colombia venciera a Paraguay.

QAT 0 - 2 ARG Qatar Saad Al Sheeb, Boualem Khoukhi, Pedro (Hamed Ismaeel, min. 84), Tarek Salman, Salem Al Hajri (Abdullah, min. 76), Bassam Hisham, Hasan Al Haydos, Abdulaziz Hatem, Karim Boudiaf, Moez Ali y Akram Afif. Argentina Franco Armani, Tagliafico, Juan Foyth (Pezzella, min. 84), Otamendi, Renzo Saravia, De Paul, Giovani Lo Celso (Marcos Acuña, min. 54), Paredes, Messi, Lautaro Martínez (Paulo Dybala, min. 75) y Aguero. Goles 0-1 min. 3: Lautaro Martínez . 0-2 min. 81: Aguero . Árbitro Karim Boudiaf (min. 74), Moez Ali (min. 50), Juan Foyth (min. 43), Giovani Lo Celso (min. 41) y Abdullah (min. 88). Karim Boudiaf (min. 74), Moez Ali (min. 50), Juan Foyth (min. 43), Giovani Lo Celso (min. 41) y Abdullah (min. 88). Estadio: Grêmio Arena

Respiró Argentina en Brasil. Una victoria, sin embargo, que no le borró las dudas a la Albiceleste, sin equilibrio, frágil cada vez que Qatar aceleraba. En sus diez meses al mando, Scaloni ha convocado 59 jugadores y ha utilizado 52. Entre un partido y otro ha realizado 68 cambios: un promedio de seis por duelo desde que está en la selección. En la Copa América ha utilizado un sistema diferente en cada partido: 4-4-2 en la derrota ante Colombia, 4-3-3 en el empate frente a Paraguay y 4-3-1-2 en la victoria contra Qatar.

Los vaivenes de Argentina contrastan con el orden de Qatar. El técnico catalán Félix Sánchez le ha dado una entidad al último campeón de Asia, valiente en la Copa América. Le plantó cara a Paraguay en el debut (2-2) y jugó un duro partido frente a Colombia (0-1). Tampoco se asustó frente a la Argentina de Leo Messi. Y eso que no contaba con dos de sus mejores jugadores, el pivote Modibo y el lateral Hassan, ambos suspendidos. La línea de cinco defensas, bien pegada a tres volantes, jamás dispuestos a escatimar en esfuerzo, era una telaraña difícil de superar para Argentina, lenta con el balón, salvo cuando el balón le caía a Messi. La suerte de la Albiceleste fue la desgracia de Qatar. Amanecía el partido cuando Alrawi le regaló el balón a Lautaro Martínez. El exdelantero de Racing ya había despreciado una volea, justo después de que Messi no calibrara bien el tiro, tras una pared con Lo Celso. No falló Lautaro. Ni habían pasado cinco minutos y Argentina amagaba con honrar a su historia.

A la Albiceleste, sin embargo, todo le cuesta a la Albiceleste. A Qatar le bastaba con ensanchar el campo para desequilibrar al equipo de Scaloni, sin rabia en el medio del campo, con laterales mal posicionados y centrales inseguros con el balón. Entre Messi y Lautaro Martínez se arreglaban para asustar al cuadro asiático. A veces contaban con la ayuda de Agüero, más voluntarioso que certero en el tiro final. Lo intentó de todos los colores el Kun y no se le daba a Argentina. Hasta Messi pifió un gol increíble a un palmo del área chica. Ya estaba deshilachada Qatar, sin más argumentos que pelotazos largos o los errores de la zaga de Argentina, nunca aprovechados por los delanteros del equipo asiático. Y, entonces, por fin, se le dio a Agüero. También a Argentina, ya tranquila en los cuartos de final de la Copa América. Lo espera Venezuela el próximo viernes en el Maracaná.

