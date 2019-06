Las cuentas de España para ir a los Juegos de Tokio 2020

El gol de Pablo Forlans en los últimos instantes del partido ante Bélgica no solo entregó a España su primera victoria en el Europeo sub-21 (que se disputa desde pasado día 16 hasta el próximo 30 de junio entre Italia y San Marino), sino que también permitió que el objetivo de alcanzar la clasificación para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 siga vigente. La derrota ante Italia en el debut complicó el recorrido del equipo que dirige Luis de la Fuente, ya que las bases establecidas por la UEFA para la distribución de los cuatro billetes a Japón que se repartirán este torneo establecen que solo los tres primeros clasificados de los tres grupos y el mejor segundo serán quienes reciban este premio.

Los tres puntos que sumó España le sitúan en la tercera plaza del grupo A, por detrás de Italia (3) y Polonia (6), a quien se enfrentará en su último encuentro este sábado a las 21.00 (hora peninsular). Para seguir adelante en el Europeo y obtener el billete para los Juegos, La Roja está obligada a ganar al combinado que dirige Czeslaw Michniewicz, y si quiere terminar por delante de su rival deberá hacerlo además por tres goles de diferencia, ya que los polacos con una diferencia en el golaveraje de +2, mientras que el de España es -1. Esta primera variable toma mayor relevancia si Italia derrota a la ya eliminada Bélgica, ya que se produciría un triple empate a seis puntos entre los tres primeros. Por el contrario, si los azzurri pinchan con los belgas, una victoria por la mínima de España ante Polonia sería suficiente.

Aun así, de no lograr la victoria, aún existiría otra alternativa para que España siguiera optando a participar en los Juegos de Tokio, eso sí, no estaría directamente en su mano. Esta circunstancia solo se daría en el caso de que Inglaterra terminase como líder del grupo C, donde en estos momentos, a falta de que se disputen dos jornadas, ocupa la tercera plaza con 0 puntos después de caer ante Francia (1-2) en su estreno. Y es que los ingleses ya tienen certificada su presencia en Tokio, donde participarán representando a Reino Unido, lo que abre una puerta extra. En este caso, además de los dos ganadores de los grupos A y B, y del pase del mejor segundo, las otras dos selecciones que hayan quedado segundas disputarían un playoff por el billete a Tokio, que se disputaría el próximo 28 de junio.

Clasificación actual de los tres grupos Grupo A: Polonia (6), Italia (3), España (3), Bélgica (0). Grupo B: Alemania (6), Dinamarca (3), Austria (3), Serbia (0). Grupo C: Rumanía (3), Francia (3), Inglaterra (0), Croacia (0).

