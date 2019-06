Tostão: “Neymar vive de la fama, su comportamiento es irresponsable”

“Voy a hablar en portugués, despacito”, aclara Eduardo Gonçalves de Andrade (Belo Horizonte, 1947), Tostão para el mundo. Fue uno de los símbolos del Brasil de 1970, un futbolista de época que la torcida brasileña se quedó con ganas de disfrutar más. Un problema en el ojo izquierdo le cerró la puerta del fútbol a los 26 años.

Pregunta. ¿Cuántas veces se ha preguntado cómo hubiese sido de su carrera si no se hubiese retirado a los 26 años?

Respuesta. Podría haber jugado mucho más tiempo. Lamenté muchísimo cuando me dijeron que no podía volver a jugar, pero al día siguiente ya estaba en la puerta de la escuela para volver a estudiar. Era una nueva oportunidad para mi vida. Me gustaba leer, me gustaba estudiar y tenía otras inquietudes. Jugué al fútbol 10 años como profesional. Ejercí de médico durante más de 20 años. Fui profesor. Y volví al fútbol, de alguna manera, y lo escribo. No me puedo quejar.

Tostão, en 2016. BOB WOLFENSON (DIVULGAÇAO)

P. ¿Fue mejor como médico o como jugador?

R. Diferente… Fui un buen médico. Fui un buen jugador. Estuve en la selección brasileña, estuve al lado de Pelé, el mejor jugador de todos los tiempos. Y jugué en la que quizás fue la mejor selección de la historia. Como médico y profesor que hice una carrera con mucha seriedad y respeto.

P. ¿Qué piensa de Neymar?

R. Creo que ha tenido un comportamiento innecesario e irresponsable. Vive de la fama. Se ha venido muy arriba, parece un popstar… Y todo eso ha sido malo para su carrera. Pero son las elecciones de los jóvenes de hoy en día. Son muy diferentes a los del pasado. Y no es el único. Hay otras personas famosas, futbolistas o no, que tiene un comportamiento similar. Messi es una excepción. La mayoría llevan una vida irresponsable, llena de problemas.

P. ¿Qué tiene que hacer?

R. Estaría bien que cambiara, que tuviera un comportamiento más correcto fuera de la cancha. Él se entrena mucho, se prepara muy bien para cada partido. Si no hiciera esto, la situación sería mucho peor. Escucho a mucha gente decir que Neymar fracasó…

P. ¿Y fracasó?

R. ¿Cómo va a fracasar? Yo he visto casi todos sus partidos en el Santos, en el Barcelona y en el PSG. Casi todos. Y en casi todos, jugó muy bien y fue la figura. Cada vez que veo a un partido suyo, incluso con Brasil, es así. ¿Cómo se puede decir que fracasó? Ha enseñado todo su talento, pero no tiene la regularidad de Messi, Cristiano Ronaldo u otros futbolistas porque ha tenido lesiones graves. En los últimos años, en los momentos más importantes para él, ha estado lesionado.

P. ¿Eso no es culpa de él?

R. Las lesiones son lesiones. No dependen mucho de él. Es un futbolista espectacular, espectacular, espectacular. Lo digo tres veces porque es así. Espero que vuelva al Barcelona. Si vuelve, tendrá las condiciones, dentro y fuera del campo, de volver a jugar como ya lo hizo antes: en un altísimo nivel.

P. Hábleme de Messi.

R. El mejor jugador del mundo es claramente Messi. Es muy completo. Es un magistral pasador de balones, es un magistral artillero, es un magistral regateador… muy completo. Ronaldo, en cambio, es un magistral finalizador. Cristiano es más completo como finalizador y Messi como jugador. Solamente, que, con la selección, Messi no ha tenido la oportunidad de ganar algo importante. Es tan bueno que creo que hay un parte de la afición brasileña que quiere que gane la Copa. Le gusta más Messi que la selección brasileña.

P. ¿Messi necesita ganar para superar a Maradona?

R. Si solo los analizamos técnicamente, Messi es mejor que Maradona. Ha sido más regular, ha jugado más de 10 años a un altísimo nivel, ha hecho más goles, ha dado más pases… Es mucho más completo. Diego era más artístico, era un Ronaldinho mejorado. Pero como Maradona ganó el Mundial, fue el mejor jugador en México e hizo el gol más bonito de la historia, es normal que para muchos argentinos Diego sea superior a Messi. Por más que Leo no gane nada con su selección para mí será el mejor de la historia después de Pelé.

P. ¿Qué tenía Pelé?

R. Pelé tenía algo que Messi no tiene, la fuerza física. Era un toro. Cuando lo necesitaba, empujaba a los zagueros, los chocaba. Tenía mucha técnica, habilidad y creatividad, como la tiene Messi, pero era más fuerte. Y cuando las cosas no salían bien, Pelé se ponía como una fiera. Messi es más tranquilo en ese sentido.

P. En Argentina dicen que a Messi le falta liderazgo.

R. Pelé no era un líder. Pero tenía mucha fuerza psicológica. Cuanto más difícil se ponía el partido más agresivo se ponía él. Creo que eso es una ventaja sobre

P. ¿Dónde vio el 7-1 de Alemania a Brasil en 2014?

R. En mi casa. Estaba paralizado. Fue la mayor catástrofe futbolística de todos los tiempos. Mi hijo estaba en el campo y me llamó llorando. Yo pensaba que podía ser la gota que rebalsara el agua para que Brasil se transformara, dentro y fuera del campo. Para crear una organización más eficiente, para que haya dirigentes más honestos, pero eso no pasó. Brasil continúa administrado por la misma gente. Y, dentro del campo, tampoco hubo un gran cambio. La mayoría de los técnicos brasileños no entendieron que el fútbol tiene que evolucionar en algunas cosas. Se lo ha tratado como un accidente y no como un hecho sintomático. Fue un sello de una época que necesita ser transformada. Hay que dejar de pensar en lo que fuimos en el pasado y pensar en el fútbol de hoy. El lado positivo es que vienen jugadores con mucha calidad individual. Brasil continúa siendo una fábrica de cracks.

P. ¿Qué le falta a Brasil?

R. Una de las grandes deficiencias de nuestro fútbol fue la de dejar de formar pensadores, organizadores, pasadores del balón, como Falcao, Toninho Cerezo, Jerson, Rivelino… Se ha creado una manera de jugar en la que el fútbol se ha dividido entre los que marcan y juegan de zagueros y los que atacan y lo hacen de delanteros. Se acabaron los mediocampistas.

P. ¿Y Arthur?

R. Es una esperanza. Es un renacimiento de ese fútbol que había sido abandonado. Es un ejemplo de la nueva tentativa, nosotros carecíamos de un Xavi, de un Iniesta, de un Kroos.

P. Tampoco Argentina ni Uruguay han formado grandes mediocampistas en los últimos años.

R. Es un problema sudamericano. Abandonar el mediocampo es abandonar la creación del fútbol. El gran ejemplo de lo que significaba jugar con centrocampistas fue el Barcelona de Guardiola.

P. ¿Sin volantes no se puede conseguir el éxito?

R. No. Por otro lado, el fútbol sudamericano produce a futbolistas excepcionales en ataque como Neymar, Suárez, Ronaldo, Cavani… A Messi me cuesta ponerlo en esta lista porque fue creado en el Barcelona. Jugadores con mucho gol. Y también tenemos grandes defensores. Sacando a Neymar, el gran fuerte de la selección está en la zaga. Marquinhos y Thiago Silva son de los mejores centrales del mundo. Además, de grandes porteros.

P. ¿Cómo ve el nivel de la Copa América?

R. Las selecciones sudamericanas son muchos mejores proporcionalmente de lo que es el fútbol sudamericano. Sus mejores jugadores están en Europa. Las selecciones sudamericanas, entonces, se aproximan a las europeas. Colombia es un buen equipo, Uruguay también. Argentina no porque tiene grandes problemas.

