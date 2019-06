Robert Moreno, un ‘novato’ sin miedo

La salida de Luis Enrique por una causa familiar de fuerza mayor, según informó este miércoles la Federación, hace que Robert Moreno, segundo del técnico asturiano, sea el encargado de dirigir a la selección española y tratar de guiarla hacia la próxima Eurocopa. El barcelonés, de 41 años, dice estar preparado para el reto pese a no haber dirigido todavía a ningún equipo en la élite.

“Yo creo que sí tengo experiencia. He estado nueve años con Luis, en vestuarios de máximo nivel, entrenando a los mejores del mundo… Entreno desde los 14 años. Me faltaba el conocimiento del vestuario y eso es algo que trató de inculcarme desde el primer día Luis. A veces las oportunidades te llegan por caminos que no te gustan, pero por trabajo y profesionalidad no va a ser”, expresó el nuevo seleccionador. “¿Miedo? No tengo miedo. Solo temo aquello que no se puede controlar”

Los que conocen a Moreno describen a un preparador minucioso y extremadamente trabajador. “No conozco a nadie que se mirara más vídeos y preparase tan al detalle los encuentros como lo hacía él”, explican desde la ciudad deportiva del Barcelona, asombrados por la capacidad de trabajo que mostraba. Siempre con un ordenador a cuestas, con encuentros pendientes y tareas por hacer, Moreno se ganó desde un principio la confianza de Luis Enrique. “Algo que no es sencillo”, apuntan desde la entidad azulgrana, destacando la exigencia del técnico asturiano.

Moreno es entrenador nacional desde 2003, se sacó el máster de Especialista en Táctica y Entrenamiento en el fútbol profesional y está diplomado en Empresa Internacional (2000-2004) por la Universidad de Barcelona. Siempre tuvo el gusanillo del banquillo y por eso, nada más sacarse el título, dirigió a la Penya Blaugrana Collblanc para pasar después a L’Hospitalet, Castelldefels, el juvenil A de la Damm y de allí al Barça, donde entró al mismo tiempo que Luis Enrique en el Barça B a propuesta de Lluís Lainz, entonces miembro de la secretaría técnica que dirigía Txiki Begiristain.

Roma, Vigo y el Camp Nou

Un encuentro que no se ha roto en todos estos años, toda vez que Moreno acompañó a Luis Enrique en su experiencia italiana (Roma en 2011-12), viguesa (Celta 2012-14) y de nuevo en el Barça, aunque en esta ocasión ya en el primer equipo (2014-2017). Pero cuando Luis Enrique decidió parar y abandonar el banquillo del Camp Nou, Moreno optó por continuar sumando experiencias y se unió a Juan Carlos Unzue, que cogió el banquillo del Celta y le dio la responsabilidad de ejecutar las jugadas de estrategia.

Cuentan en el Barça que hay pocos técnicos que tengan tantos conocimientos como Moreno —publicó un libro (Mi receta del 4-4-2)— en lo táctico como en las jugadas de laboratorio, del mismo modo que es un auténtico especialista en el scouting, el seguimiento y estudio de jugadores y equipos rivales. “Sus informes tenían de todo. Una barbaridad porque eran tan extensos como certeros”, sostienen desde la ciudad deportiva del Barça, aunque también sisean que en ocasiones era un poco seco a la hora de dar explicaciones, más cómodo frente a grupos que en el cara a cara.

“Si ganamos partidos, llegamos a la Eurocopa y la ganamos, nadie se acordará de si teníamos experiencia o no”, manifestó Moreno en la comparecencia de este miércoles junto al presidente Luis Rubiales y el director deportivo José Francisco Molina. “Sé que pueden pensar que no tenemos la experiencia suficiente, pero yo no puedo controlar esto. Lo que puedo controlar mi trabajo, y en ese sentido estoy muy tranquilo porque sé que vamos a hacer un buen trabajo”, prolongó, antes de afirmar: “Luis estaba de acuerdo, nos ha apoyado, y eso es lo que me ha animado a tirar hacia adelante”.

