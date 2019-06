Mendy: “Me dijeron que no volvería a jugar al fútbol y ahora estoy en el Madrid”

El francés Ferland Mendy, de 24 años, fue presentado este miércoles como nuevo jugador del Real Madrid. A primera hora del día, el internacional galo superó el pertinente reconocimiento médico en el Hospital Universitario Sanitas La Moraleja y después se desplazó al Santiago Bernabéu para la firma del contrato y la puesta en escena con la indumentaria del equipo blanco. Se trata de la cuarta presentación en los ocho últimos días. El club presidido por Florentino Pérez ha abonado 48 millones de euros al Olypmpique de Lyon por el traspaso del jugador, que llega con el objetivo de potenciar la competencia en el flanco izquierdo de la defensa.

A la una y media del mediodía, Mendy saltó al césped del Bernabéu. Lo hizo todavía sin dorsal, recibiendo la ovación de los 3.000 espectadores que asistieron a la presentación y besando después el escudo. En el acto previo, de traje y acompañado por su familia, el futbolista fue lo más escueto posible. “Es un honor estar en el Real Madrid, el club más grande del mundo. Gracias al presidente por su confianza y al club. Hala Madrid”, expresó el lateral, descrito en el discurso previo de Florentino como un jugador “potente y veloz”, y que, recordó el mandatario, “ha sido elegido mejor jugador de la liga francesa las dos últimas temporadas”.

Durante el último curso, Mendy disputó 44 partidos y firmó tres goles. Ahora llega a Chamartín para disputarse la titularidad del carril izquierdo con el veterano Marcelo. “Para mí no es problema ser titular o suplente, siempre hay competencia en los clubes tan grandes. Estoy aquí para jugar lo máximo posible y aprender”, indicó el galo; “será el entrenador el que decida, se verá a lo largo de la temporada. No es un problema ser titular o suplente. No sé cómo va a querer jugar Zidane. Estoy muy contento de formar parte del Real Madrid y seguro que Marcelo también lo está. Él ha hecho una gran carrera aquí”, añadió el defensa en la rueda de prensa ante los periodistas.

“Con 15 años [cuando fue diagnosticado de una artritis en la cadera] me dijeron que no volvería a jugar al fútbol. Me operaron , estuve en silla de ruedas y pasé siete meses en el hospital para poder volver a caminar. Ahora estoy en el Madrid, es realmente increíble…”, agregó Mendy, el quinto fichaje del Madrid de cara a la próxima campaña; “no hablaría de dificultades, sino que más bien me ha dado muchas ganas y ambición para llegar hasta aquí. Nunca he bajado los brazos. Siempre he creído en mi sueño y mi sueño ya se ha hecho realidad”.

Hasta ahora, el club blanco ha contratado para la temporada 2019-2020 al francés (48); al zaguero brasileño Éder Militão (50) y a su compatriota Rodrygo (45), este último de 18 años; al ariete serbio Luka Jovic (60); y al talentoso belga Eden Hazard (100), por deseo expreso de Zinedine Zidane. En total, la inversión asciende a 303 millones de euros y se prevé que todavía pueda acometer algún fichaje más hasta el cierre del mercado, el 2 de septiembre.

