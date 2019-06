Rodrygo: “Estoy dispuesto a jugar en el Castilla”

Con mucho menos bombo que en la última jornada con Eden Hazard, esta tarde se presentó Rodrygo Goes ante la afición del Real Madrid, después de haber pasado el correspondiente reconocimiento médico por la mañana, y tras recibir los primeros cumplidos de su presidente, Florentino Pérez. El jugador brasileño, de apenas 18 años, y por el que el club blanco desembolsó 45 millones de euros el pasado verano al Santos, aunque lo dejó allí cedido hasta hoy, trató de agradar a los asistentes al Palco de Honor del Santiago Bernabéu, una vez concluyó la proyección de un vídeo con sus mejores actuaciones con el Santos y la selección de Brasil. "Estoy estudiando español y voy a intentar a hablarlo para vosotros", comenzó. "Quiero agradecer a Dios todo lo que ha hecho por mí y por mi familia. Gracias a los aficionados del Madrid por el cariño, espero darles muchas alegrías. ¡Hala Madrid!", soltó, prácticamente de carrerilla.

"Nuestra estrategia es la búsqueda del talento emergente. Creemos firmemente en ello y eso pasa por incorporar a jóvenes con un presente y un futuro extraordinarios. Hoy llega uno de estos jóvenes prodigios, un futbolista que ya genera admiración en un país como Brasil donde el fútbol es una filosofía de vida. Él ha deseado escuchar estas palabras desde niño. Bienvenido al Real Madrid"; le deseó Florentino Pérez.

Vestido de corto y todavía sin dorsal, Rodrygo fue recibido por los cerca de 200 espectadores que acudieron al Bernabéu. El jugador realizó el habitual despliegue de toques, lanzamientos de balón a la grada y selfies correspondientes con su teléfono móvil. Unos minutos después, pasadas las dos de la tarde, y de nuevo vestido con un elegante traje oscuro, atendió a los medios esforzándose en contestar en castellano. "Es la realización de un sueño. Es el día más feliz de mi vida", declaró a las primeras de cambio. A pesar de su buena voluntad por expresarse en otro idioma, hubo momentos en los que recurrió al portugués para tratar de responder de una forma más elaborada.

"Hablé con Vinicius desde el momento de mi fichaje, cuando nos encontramos con la selección", descubrió. "El Madrid siempre va a tener a los mejores jugadores del mundo, por lo que siempre va a existir la competencia". "La presión la dan todos los clubes de fútbol, aunque aquí es mucho mayor. Vinicius me ha contado su experiencia, llegó en el mismo momento y a la misma edad que yo. Hay que tener paciencia, soy muy joven, tengo un futuro enorme por delante y las cosas van a salir de forma natural", señaló con madurez. También indicó que se muestra "a disposición del club" tanto si lo incorpora a su primera plantilla o al filial, como ya le sucediera a su compatriota Vinicius. "Estoy a disposición del club tanto para jugar en el primer equipo como en el Castilla", confió.

Por si existen dudas alrededor de si Vinicius y Rodrygo representan al mismo tipo de futbolista, el propio Rodrygo se describió a sí mismo, aunque su manera de hacerlo evocó también a la de su nuevo compañero. "Soy un delantero rápido, con gol y dribling. Soy brasileño y muchos jugadores tienen estas características como Robinho o Neymar, son dos jugadores con los que me identifico". "Somos dos jugadores jóvenes, dos jugadores brasileños con las mismas características, pero no hay que hacer comparaciones", dijo después.

Esta no sería la única ocasión en la que el nombre de Neymar se puso sobre la mesa. "No quiero ser el Neymar del Madrid, quiero ser el Rodrygo del Madrid. Neymar solo habrá uno", sentenció. "Es un gran jugador, pero no puedo hablar sobre su futuro porque no está en este club", amplió después.

Rodrygo se mostró también convencido de su capacidad para triunfar en el fútbol español, un fútbol que, según él, se adecúa a sus características. "Es un fútbol rápido que lo sigo desde pequeño. No es tan distinto del fútbol brasileño. En otros países hay más contacto, pero aquí es más técnico, aunque hay un nivel más alto que en Brasil. Se adecúa a mi estilo de juego, lo tengo todo para jugar bien en esta liga", remachó.

