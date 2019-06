La fidelidad incondicional entre Cazorla y el Villarreal

El presidente del Villarreal, Fernando Roig, anunció en la presentación de la campaña de abonos del club que Santi Cazorla continuará una temporada más en el equipo castellonense. Una noticia sabida y esperada por todos, pero no menos celebrada por la afición amarilla, que ve en el asturiano a su ídolo. “Estoy feliz por seguir contando con Cazorla, por lo que representa como jugador y persona”, comunicó el dirigente, que considera al internacional “un referente para todos y una pieza clave” de la entidad.

No menos ilusionado se mostró Cazorla en un vídeo emitido para los aficionados. “Seguiré una temporada más en el Villarreal. Aprovecho para dar las gracias al club por darme la oportunidad de seguir jugando a primer nivel en el club que quiero, en mi casa. Agradezco también a la afición por el cariño que me dais cada día”, se sinceró desde la distancia el asturiano, prolongando el vínculo con un acuerdo de renovación revisado al alza, hasta acomodarlo en el nivel salarial más alto de la plantilla, situado en torno los dos millones de euros netos. Cazorla, al que le ha costado lagrimas regresar al primer nivel, no ha querido escuchar ofertas millonarias de Ligas exóticas.

Tras siete temporadas en el primer equipo castellonense, Cazorla aceptó en el verano de 2011 dejar el Villarreal, por aquel entonces en apuros económicos, para marcharse traspasado al Málaga, que pagó por el asturiano 20 millones. Un año después, emigró a la Premier. Arsène Wenger invirtió 24 millones para llevar a Cazorla al Arsenal.

En los gunners disfrutó del juego británico durante cuatro temporadas. Al iniciar su quinto curso, sufrió una gravísima lesión que le alejó del césped durante dos cursos y le obligó a pasar por el quirófano ocho veces. A punto estuvo de retirarse. El pasado verano, tras un largo periplo de operaciones, convalecencias y fisioterapia, se vio con fuerzas para intentar volver y acordó, sin compromiso alguno, hacer la pretemporada con el Villarreal. Aún con dolor en el tobillo, Cazorla superó su prueba y Roig cumplió su palabra ofreciéndole un contrato de mínimos, de los más bajos de la plantilla amarilla, a razón de 500.000 euros fijos más otros 20.000 por partido oficial disputado. Contra todo pronóstico, jugó 46 encuentros, 35 de ellos en LaLiga, en los que anotó cuatro goles y asistió en otros diez.

