Un Carranza de equipos femeninos

“Cádiz es una ciudad abierta. Es la cuna de Occidente. Solo en una ciudad como ésta podíamos ser los primeros en organizar el Carranza solo con equipos de fútbol femeninos”. Así se expresa Manuel Vizcaíno, presidente del Cádiz, organizador del Torneo Carranza, el más antiguo de los torneos de verano que se disputan en España. En esta ocasión, en su 65ª edición, el Carranza lo jugarán cuatro equipos femeninos de primer nivel. Se está trabajando en el club gaditano para que cuatro de los mejores equipos de la Liga Iberdrola o incluso alguno extranjero participen en el Ramón de Carranza. Un torneo fundado en 1955 donde, por ejemplo, se enfrentaron por primera y única vez Cruyff y Pelé (1974), o donde los mejores equipos de Europa y de Suramérica se paseaban por Cádiz con sus grandes estrellas en unos tiempos donde la televisión no tenía el mando casi absoluto del fútbol.

“Me atrevo a decir que el torneo tendrá más expectación este año que en otros. La idea la hemos ido madurando y la ponemos en práctica por el auge y el respeto al fútbol femenino. Necesitamos reinventarnos y soy un dirigente con sus fallos, pero al que no le tiembla el pulso para tomar estas iniciativas”, prosigue Vizcaíno. El club ya ha iniciado las conversaciones con equipos como el Barcelona, el Atlético de Madrid, Athletic, Real Sociedad, Sevilla, Betis o Levante. La predisposición de los clubes está siendo muy buena y en breve se conocerá el cartel con todos los detalles de la organización. Eso sí, se conocen algunos detalles. El primero, que será un cuadrangular después de que en la pasada edición solo hubiera una semifinal y una final. El segundo, que el Cádiz femenino, en la Segunda Andaluza femenina y que se ha quedado a un paso de la Segunda División, no va a participar. Es algo que se repite en la historia del Carranza, aunque ahora con el equipo femenino. El Cádiz no participó en su trofeo hasta 1977 desde su fundación en 1955. Antes habían pasado gigantes como el Madrid, Barcelona, Peñarol, River Plate, Boca, Atlético de Madrid, Boca, Benfica, Flamengo, Palmeiras, Independiente, Ajax, Juventus, Bayern de Munich, Santos o Sevilla.

El Torneo Carranza tuvo un origen social en su nacimiento. Los beneficios del torneo se dedicaban a ayudar a los más desfavorecidos de Cádiz. El trofeo ha pasado por muchas etapas, alguna muy complicada por la caída del fútbol de verano y los duros momentos por los que pasó la propia institución, que llegó a estar al borde de la desaparición. En 1999, por ejemplo, el Betis renunció a los 50 millones que le daba el Ayuntamiento de Cádiz por participar y este dinero le vino muy bien al propio club. Ahora, en unos tiempos donde las Supercopas se juegan en pleno mes de agosto y los equipos grandes se embarcan en enormes giras en Estados Unidos o Asia, el Carranza necesitaba una reinvención para seguir adelante. “Creo que esta idea solo nos va a traer beneficios. Me atrevo a decir que vendrá más gente al torneo porque no había más que salir a la calle y escuchar a la gente”, prosigue el presidente Vizcaíno. El Ayuntamiento de Cádiz, que cede la concesión de la organización del torneo al club, ha visto con buenos ojos la decisión del Cádiz. El propio Ayuntamiento ya le había deslizado a la entidad en el verano pasado la necesidad de que el fútbol femenino fuera teniendo presencia en el conocido como torneo de los torneos del verano. Más allá del fútbol, el Carranza es todo un acontecimiento social y lúdico en el mes de agosto en Cádiz.

Esta 65ª será especial y viendo cómo funciona no se descarta que el próximo año haya una edición masculina y otra femenina del tradicional torneo. La noticia ha sentado bastante bien en la ciudad según le va llegando al Cádiz. El club ha llamado mucho la atención con una decisión que respalda el auge que está cogiendo el fútbol femenino, que en estos momentos celebra el Mundial en Francia. El Torneo Carranza vuelve a estar en el primer nivel informativo sin necesidad de incluir en su cartel a equipos como el Madrid o el Barcelona. Ahora, el Carranza, donde jugaron figuras como Di Stéfano, Cruyff, Eusebio, Pelé o Gento, muestra una nueva dimensión con una 65ª edición que puede engrandecer aún más su historia. Un Carranza solo con equipos femeninos por primera vez en su larga y rica trayectoria.

